Lo más preocupante es que ni ellos mismos pueden intervenir, pues cuando lo han intentado se han llevado sorpresas más que desagradables, son suceso que atentan con su integridad física ¿Entonces qué deben hacer para parar esa masacre? Hasta el momento la respuesta no llegas, pues los crímenes continúan y aarece que no habrá paz por unos días.

La población está aterrada por las escenas espectaculares de os monos que prácticamente secuestran a los perritos, se los llevan cargados, todo para quitarles la vida. Los animales han sido grabados por los ciudadanos, que no dan crédito a lo que sus ojos ve, y aunque han pedido ayuda, ésta resulta insuficiente para el número de macacos que andan por la calle.

La matanza de cachorros ha impactado tanto en las redes sociales como en la misma población, ya que hasta el momento, se tiene un registro de al menos 250 canes muertos a manos de este grupo de monos que atacan de manera muy agresiva, pero lo peor no es eso, por muy grave que parezca ser, sino que la gente no hace nada porque hay otra amenaza peor.

No contentos con una, dos, tres o 249 muertes, los monos continúan llevando su odio hacia los canes que hasta el momento la intervención de las autoridades por capturarlos y evitar la masacre, ha sido suficiente. Incluso, algunos habitantes han intentado ayudar a los canes que son secuestrados, pero dejaron de hacerlo por una temible razón. Archivado como: Monos matan perros edificio

Los hechos son tan terribles que el miedo alcanzó ya a los habitantes. Todo comenzó, cuentan algunas personas, cuando un can mató a una cría de los monos, situación que provocó la rabia del grupo de animales, que de inmediato vieron la oportunidad de vengarse y vaya de qué manera, por que no solo se fueron contra el perro que presuntamente mató al mono.

Y mientras, a la gente no le queda más que observar y pedir ayuda, sin embargo, pocos han sido los animales que se han asegurado. Las acciones y el personal que se emplea para tales tareas, resultan insuficientes ante la cantidad de monos que andan por las calles del poblado de Majalgaon, India, que captó los reflectores del mundo por esta escena aterradora de animales tomando venganza contra otros animales. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Monos matan perros edificio

Pues bien, aunque los habitantes quisieron ayudar a los cachorritos que son secuestrados por los monos, lo dejaron de hacer debido a que los monos se mostraron extremadamente violentos, al grado tal de morder a uno de los ciudadanos que intentó arrebatarle un can, por ese motivo ya nadie interviene porque temen ser agredidos.

Las calles del pequeño poblado de Majalgaon, India ya no son las mismas de antes, se respira miedo, los monos han enardecido y cualquier acercamiento hacia ellos lo ven como peligro y reaccionan en defensa de su integridad física y esto ha llevado a que los monos rebasen la línea de los racional y es por ellos que los habitantes temen aun más. Archivado como: Monos matan perros edificio

Monos matan perros edificio: ¿PORQUÉ EL MIEDO SE APODERÓ DE LA GENTE?

Y es que es tanto el odio de los monos, que han en su intento por vengarse, han llegado a ‘confundirse’. Sí, así es, en lugar de llevarse cachorros de canes, en algunas ocasiones han intentado atentar contra bebés de los habitantes, así es como lo lees, han querido llevarse niños de meses de edad. Los pobladores están aterrados y con temor de que eso pueda suceder.

Hasta el momento las autoridades no han podido con el ‘paquete’ porque además no se quiere dañar a los animales para quizá, no caer en maltrato animal o sacrificio de los mismos, sin embargo, la integridad de los humanos ya están riesgo desde el momento en que los monos atentaron contra bebés, por lo que buscan una solución al problema.