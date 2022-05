Monica Lewinsky da su punto de vista acerca del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

¿Lo llamó ‘circo de espectáculos?

“Todos somos culpables”

Monica Lewinsky Depp Heard: (AP) — Después de un juicio de seis semanas, un jurado civil en Virginia está deliberando sobre las acusaciones de difamación de Johnny Depp y su exesposa Amber Heard. El juicio incluyó testimonios espeluznantes con detalles explícitos sobre el breve y volátil matrimonio de las estrellas de cine. Pero, ¿de qué se trata realmente el caso? ¿Y qué tendrá que decidir el jurado?

La activista y personalidad famosa de la televisión, Monica Lewinsky, quien además, obtuvo fama por darse a conocer que tuvo un amorío con Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos, expresó su respectivo punto de vista sobre el escándalo del juicio entre Johnny Deep y Amber Heard, ¿lo catalogó como un circo?

Mónica Lewinsky da sus declaraciones sobre el juicio de la ex pareja hollywoodense

“A menos que sea un troglodita, ha estado expuesto a algo sobre el juicio de Depp v. Heard en las últimas semanas. Hoy en día, la mayoría de nosotros consumimos chismes, noticias y noticias de entretenimiento de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos en el pasado”, Estas fueron las palabras que dijo Lewinsky, quien protagonizó un escándalo luego de haberse dado a conocer una ‘relación’ con el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

La activista y famosa personalidad de la televisión expresó su descontento acerca de todo el ‘circo mediático’ que se está haciendo con respecto al juicio de la ex pareja. “Es más, nos hemos vuelto tan sintonizados con este estrecho y cínico ciclo de encuentros en las redes sociales que consideramos que el juicio no es trágico ni patético, sino un puro accidente automovilístico: accesible, de mal gusto e inmediatamente gratificante. Prescindimos del pensamiento crítico y lo sustituimos por la emoción barata. Tal consumo disperso no ha permitido una comprensión real. En cambio, solo experimentamos aprensión, indignación instintiva y excitación”, opinó. Archivado como: Monica Lewinsky Depp Heard