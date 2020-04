Linda Tripp quien denunció el escándalo sexual en la Casa Blanca entre el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y Monica Lewinsky, muere debido a un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace una semana, a raíz de la lamentable noticia, la becaria olvidó todo el pasado y días antes de su muerte le deseó una pronta recuperación, de acuerdo a lo informado en el portal de noticias de Daily Mail.

Como se recordará Linda Tripp fue la encargada de grabar las conversaciones entre la becaria y el presidente de EE.UU. que lo llevaron a su destitución de la presidencia en 1998. Su familia reveló que en sus últimos momentos, solo pudieron estar su esposo Dieter Rausch y su hija Allison Foley, esto debido a las medidas preventivas que se toman en las clínicas por la pandemia del coronavirus.

Se ha dicho que la mujer falleció a los 70 años de edad, luego que llegó al hospital con un intenso dolor de estómago. Una amiga muy cercana a la denunciante del escándalo sexual, comentó que no se tiene previsto un funeral tradicional, sino que más bien se apuesta por una sencilla y muy íntima ceremonia para la familia.

En cuanto la exbecaria supo de la noticia de que Tripp estaba internada, decidió olvidar todo el pasado y se unió en oraciones para que salud mejorara y a través de Twitter mando el siguiente mensaje: “No importa el pasado, al escuchar que Linda Tripp está muy gravemente enferma, espero que se recupere”, tuiteó Monica Lewinsky. “No puedo imaginar lo difícil que es para su familia”.

De acuerdo a la agencia de noticias AP, Linda Tripp dio a las autoridades más de 30 horas de grabaciones. En agosto de 1994, Tripp laboraba como especialista en el Pentágono, donde Lewinsky estuvo tras un interno en la Casa Blanca y fue cuando las dos formaron una amistad.

Uno de los que reconoció la aportación de Linda Tripp a la sociedad americana fue el actor James Woods quien escribió lo siguiente: “Linda Tripp expuso la punta del iceberg de la corrupción de (Bill) Clinton, cuyas profundidades aún son insondables. Este fue un verdadero denunciante y un verdadero héroe estadounidense. No te molestes en molestarme en esto, no me interesa ninguna otra opinión”.

En una entrada en su perfil de Facebook, recogida por medios de comunicación, antes de volver completamente privada su cuenta, la hija de la fallecida, Allison Tripp Foley, anunciaba anoche que su madre “estaba abandonando este mundo”.

Tripp Foley explicaba que estaba junto al lecho de su madre y pedía oraciones para “un proceso indoloro para la mujer más fuerte” que ha conocido.

La hija no reveló la enfermedad de su madre pero confirmó al medio TMZ que no había contraído el coronavirus, mientras que algunas fuentes han señalado que padecía cáncer.

no matter the past, upon hearing that linda tripp is very seriously ill, i hope for her recovery. i can’t imagine how difficult this is for her family.

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) April 8, 2020