Confunden a Geros con un albañil en su domicilio

Según a lo que Mona compartió en el video, su ahora prometido fue confundido con un albañil luego de que un pequeño grupo de empleados acudiera a su domicilio para hacer algunas remodelaciones, “Geros oyó eso, estaban los guardias, sale gente en un carro, chicas, eran como dos vecinas juntas con sus esposos y sus hijos”.

“Me dio bien harta risa chicas porque aún así la gente sigue con sus estereotipos tontos de juzgar a la gente… ¿Saben por qué? Porque Geros me cuenta y no es como que burlarme de Geros sino que me da risa de lo que dice la gente. ¿Se acuerdan que antes teníamos albañiles acá trabajando? Porque nos venían a hacer que la bardita o varias cositas chicas”, agregó Mona durante su platica. Archivado como: Mona Geros hacen denuncia.