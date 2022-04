Pareja de influencers es cancelada por maltrato animal

Se trata de los tiktokers Mona y Geros, conocidos por ser una pareja chola

“Lastimar seres indefensos los hace malas personas” CANCELAN A PAREJA DE TIKTOK POR VIDEO. A través de redes sociales la pareja de influencers Mona y Geros, fueron cancelados después de que circulara el video de una transmisión que hizo la joven y donde se escucha que su pareja comienza a golpear a una de sus mascotas después de que le informaron que “rompió una de sus camisas”. El material se difundió con rapidez, causando la molestia de los internautas quienes catalogaron a la pareja de “malas personas” debido a los maltratos que supuestamente vivió la mascota. La pareja, decidió responder a las críticas que se han ganando en las últimas horas a través de Facebook, donde mencionaron que “la perrita por todo llora”. LES LLUEVEN LAS CRÍTICAS Mona y Geros, una pareja de cholos que se hicieron virales en redes sociales, están en el ojo del huracán después de una transmisión en vivo que realizaron y donde se observa que supuestamente están maltratando a una de sus mascotas. Todo inició en una transmisión en Facebook, donde la joven estaba maquillándose y su pareja llegó para decirle que tenía una prenda rota. Poco después, la joven le informa que fueron las mascotas quienes mordieron su ropa y rompieron su camisa nueva. El joven, no tomó a bien la noticia y fue hacia donde estaban las mascotas para “regañarlas”, cuando se comenzaron a escuchar los llantos de uno de los perros y los internautas asociaron que estaba “golpeándolos”. Por esa razón, comenzaron a lloverles las críticas y no han parado de recibir mensajes de ‘odio’.

Mona Geros maltrato animal: ¿En plena transmisión? Mona, la influencer que se hizo popular con su pareja, se encontraba haciendo una transmisión en vivo a través de Facebook donde se encontraba maquillándose y leyendo los comentarios de sus seguidores, cuando llegó Geros. Fans de la pareja, inclusive hicieron burla de la situación, aunque el ambiente cambió rápidamente cuando la joven le comentó que una de las mascotas le rompió su camisa nueva. “Sabes qué, que los perros te rompieron una camisa y le hicieron un hoyo a los calcetines”, dijo la joven a su prometido recién que llegó a su casa y el joven le preguntó que prenda fue la que terminó dañada. “La camisa verde, la que te acabas de comprar”, dice Mona a Geros en medio de la transmisión. El influencer no se tomó a bien la situación y comenzó a preguntar ‘donde estaban las perras’. Archivado como: Mona Geros maltrato animal

Mona Geros maltrato animal: ¿Las golpeó? Poco después, Mona vuelve a la transmisión en Facebook y vuelve a leer los comentarios de sus seguidores, cuando se vuelven a escuchar los aullidos de una de las mascotas que tiene la pareja. La joven, se sorprende al escuchar los ruidos que proceden de la parte superior de la casa y se levanta de su silla, para preguntar “qué estaba sucediendo” con los animales. “¿Qué hizo? Por eso… ¿pero qué le pasó? ¿por qué llora así?”, le dijo Mona a su prometido mientras lo observa en el filo de la escalera para saber que estaba produciendo el dolor de los perros. La influencer, no pregunta más pero comienza a quejarse con gestos de lo que está haciendo mientras los aullidos de las mascotas siguen haciéndose notar. Archivado como: Mona Geros maltrato animal

Mona Geros maltrato animal: ¿Una persona violenta? Poco después, las críticas comenzaron a llegar hacia la pareja y algunos fanáticos enviaron mensajes hacia la pareja diciendo que estaban “maltratando a sus mascotas”. El extracto de la transmisión en vivo, se viralizó rápidamente y aseguraron que “si Geros golpeaba a Mona, que no lo hiciera con los perros”, por lo que llamó la atención de sus seguidores. “Si ese tipo le pegaba a ella, neta, ¿pensaban que no sería capaz de hacerlo con un animalito? Es un güey violento, no entiendo como luego veo comentarios de ‘quisiera un novio como Geros'”, “Nunca he visto videos de estos dos individuos, los he escuchado mencionar mucho. Pero que mala onda que maltrate al perro, que le compren juguetes, que lo saquen a pasear, que lo lleve a consulta (tal vez sea comportamiento por algún malestar que tenga el perro).Ojala alguien levante denuncia”, aseguraron en redes sociales.

“Malas personas” En varios comentarios, los seguidores aseguran que las mascotas de la pareja fueron agredidas por el hombre y aseguraron que se encontraban bastante “decepcionados” de lo que estaban realizando a ‘unos seres indefensos’. Además, destacaron que el joven suele ser violento y que, probablemente, terminó golpeando a una de las mascotas. PARA VER VIDEO DA DLICK AQUÍ “Acabo de ver el video donde se oyen los aullidos de los perritos. ¡Los ha de ver pateado! Se me hacían auténticos, pero esto de lastimar seres indefensos los hace malas personas”, “No al maltrato animal”, “¡Ay no! Yo estaba suscrita a ellos pero ya no, yo digo no maltrato a los niños, animalitos, ni viejitos, ellos no pueden defenderse. Sentí tan feo cuando escuche gritar al perro”, comentaron los seguidores.

¿Respondieron a las críticas? A través de una transmisión, la pareja de influencers no dudó en expresarse sobre lo que había pasado e informaron que se encontraban bastante molestos por las críticas que estaban obteniendo. Mona, aclaró que una de sus vecinas estaba ‘malinformando’ y Geros, destacó que su “perrita lloraba por todo”, por lo que no se merecían dichas críticas. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “La gente no conoce, la gente siempre va a causar problemas y no conocen lo que está pasando. Por eso no tengo que decirles que pasa”, anunció Mona en redes sociales. “¿Ustedes vienen a darles de comer? No todo tengo que contarles, les ching…”, respondió la influencer. “Ya le compre de comer a mis perros, vengan a darles de comer. (…) No m…”, contestó la joven en el video que realizó para hablar del tema.