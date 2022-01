Mon Laferte se despide de su mejor amigo tras su fallecimiento

Mon Laferte se despide de su mejor amigo

Se desconocen las causas de su muerte

¿Fueron novios?

Para Mon Laferte, el 2022 no inició de la mejor manera, pues hace apenas unas horas se informó acerca del fallecimiento de quien fuera su mejor amigo, César Ceja, mejor conocido como el “Chino”, aunque aún se desconocen las causas de su muerte, la cantante no tardó en expresarse al respecto. La cantante se encuentra embarazada y tiene previsto que su bebé nazca en marzo de 2022.

A través de una publicación de Instagram, la intérprete de “Mi buen amor” compartió un emotivo mensaje en el que se despidió de su querido amigo, a quien reconoció como su maestro y compañero de trabajo a la hora escribir algunos de sus tantas populares canciones.

Mon Laferte se despide de su mejor amigo en Instagram

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también”, escribió Mon en el pie de foto.

“Siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos. Ahora pienso en Todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer”, continuó escribiendo. Archivado como: Mon Laferte mejor amigo