¿Dónde ves tu vida en cinco años? ¿En diez? ¿Qué esperas llevar a cabo mañana? Estas son preguntas muy importantes. Sin metas es extremadamente duro lograr algo. Pero, por otro lado, cuando te envuelves en proyectos futuros puedes olvidar cómo apreciar lo que está sucediendo ahora. Mira a tu alrededor, tómalo todo y haz todo lo posible por vivir el momento.

Es hora de aceptar el ahora. Como Eleanor Roosevelt dijo una vez: “El propósito de la vida es vivirla, experimentar todo al máximo, llegar con entusiasmo y sin temor a una nueva y más rica experiencia. ¡Predícalo!” ¿Estamos sugiriendo que abandones todas sus metas para el futuro? Obviamente que no. Pero si mirar hacia el futuro te impide disfrutar el presente, entonces nunca disfrutarás de tu vida ni hoy ni mañana. Aquí tienes 15 señales de que no vives el momento. Y si no estás vivo ahora, puedes hacer un cambio YA.

1. No eres optimista

¿Pasas mucho tiempo preocupándote por el futuro, hasta el punto que no te sientes bien con lo que está pasando en tu vida ahora? Si realmente quieres vivir el momento, tratar de pensar positivamente hoy y no te preocupes por lo que pueda pasar. Cuando abandonas tu estrés y preocupación por el mañana, puedes empezar a apreciar lo que está pasando en este momento. El pensamiento positivo conduce a acciones positivas, no sólo para tu futuro, sino para el hoy también.

2. No te das cuenta del mundo a tu alrededor en ningún momento

Miras tan lejos en la distancia que no ves lo que está pasando delante de ti. Todos somos culpables de esto en un momento u otro. Enfócate en lo que ahora está a tu alrededor.