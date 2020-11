Esperanzadora noticia: Moderna solicitará este lunes a la FDA la aprobación de emergencia de su vacuna.

Moderna sería la segunda farmacéutica en pedir la autorización de emergencia para administrar su vacuna contra el coronavirus.

El más reciente estudio indicó que la vacuna de Moderna tiene 94.1% de efectividad.

Un paso más cerca. La farmacéutica Moderna solicitará este lunes a los reguladores la aprobación de emergencia para su vacuna contra el coronavirus.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal reportaron esta mañana que Moderna dijo que solicitaría este lunes a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA en inglés) autorizar su vacuna contra el coronavirus para el uso de emergencia.

Según Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna citado por el New York Times, las primeras inyecciones podrían administrarse a partir del 21 de diciembre si el proceso se desarrolla sin problemas y la FDA otorga la aprobación de emergencia.

El referido diario explicó que la aplicación de Moderna se basa en datos que también anunció el lunes, que muestran que su vacuna tiene una efectividad del 94.1 por ciento y que su estudio en 30.000 personas ha cumplido con los criterios científicos necesarios para determinar si la vacuna funciona.

El hallazgo del conjunto completo de datos concuerda con un análisis de datos anteriores publicado el 16 de noviembre que encontró que la vacuna tiene una efectividad del 94.5 por ciento, apuntó el New York Times.

Los nuevos datos también mostraron que la vacuna fue 100 por ciento efectiva para prevenir enfermedades graves por coronavirus, destacó el diario neoyorquino.

El producto de Moderna fue desarrollado en colaboración con investigadores gubernamentales del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, precisó el prestigioso periódico.

De acuerdo con la reseña del New York Times, Bancel dijo que la compañía estaba “en camino” de producir 20 millones de dosis para fines de diciembre y de 500 millones a mil millones en 2021.

Detalló que cada persona requiere dos dosis, administradas con un mes de diferencia, por lo que 20 millones de dosis serán suficientes para vacunar a 10 millones de personas.