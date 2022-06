Y es que la conocida como Miss Bumbum llamada así por tener el mejor trasero de todo Brasil, no dudó ni tantito en exhibir al papá de los hijos de Shakira, narrando que Piqué la buscaba con todo y que llevaba años de relación con la colombiana, por lo que no le extrañan los rumores de separación.

Piqué coqueteó con la modelo de Brasil Suzy Cortés

“Shakira no se merecía esto. Fue él (Piqué) quien me buscó y me mandó mensaje más directo”, narra Suzy Cortés sobre el coqueteo de la pareja de la colombiana hace algunos años cuando ya eran una relación sólida y con hijos… “Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada, fueron (Lionel) Messi y (Philippe) Coutinho”, comentó la modelo.

Y a estos jugadores los catalogó como buenos esposos: “Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas”, dijo, sin embargo no especificó si cayó rendida por los encantos de alguno de ellos, incluyendo Piqué, quien ni tardado ni perezoso le hizo una pregunta ‘incómoda o atrevida’ a la brasileña.