New York Post, sorprendió con una historia que congeló a la población de Brasil debido a la agresividad y sorpresa del caso. Una modelo presuntamente ordenó la ejecución de su esposo en la fiesta del cuarto cumpleaños de su hijo, señaló el medio de comunicación; todo parece indicar que la joven, se encontraba bastante molesta con su pareja y llegó al grado de mandarlo a asesinar.

La joven modelo, en un inicio confesó que el asesinato probablemente fue un caso de identidad equivocada y que estaba segura que su esposo no había cometido ningún delito. Las autoridades, no quedaron satisfechas con la versión que presentaba la modelo y siguieron averiguando el basto patrimonio que la pareja poseía y que llamaba de más la atención. Archivado como: Modelo ejecutó pareja

De acuerdo con New York Post, las autoridades brasileñas han descubierto su tesoro de 13 casas de lujo por valor de 3 millones de reales brasileños ($ 547,900 dólares) y cinco autos, incluidos dos Audis y un Porsche. Eso llamó la atención de las autoridades, quienes comenzaron a buscar las pruebas pertinentes para conocer la realidad de ese complicado matrimonio.

La conocida influencer de moda, fue arrestada desde entonces por el tiroteo de Ricardo y la muerte de dos ex policías. Su arresto fue uno de los más comentados, ya que la sorprendieron de camino a casa desde la casa de su madre, donde presuntamente escondió una pistola Glock, según los informes de la policía que rescató NYP. Archivado como: Modelo ejecutó pareja

Fueron tantas las inconsistencias en el caso, que la policía no tuvo más remedio que arrestar a la modelo y presentar la doble vida que estaba llevando a cabo. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo con la joven y mucho menos, cuando se encontraron las pruebas suficientes para poder inculparla en la muerte de su pareja, más cuando sucedió en medio de la fiesta de su hijo.

Modelo ejecutó pareja: ¿Dónde encontraron el arma?

De acuerdo con el medio de comunicación, la joven modelo había escondido el arma en el jardín de su madre, enterrándola bajo tierra. Ella, pensaba que nadie se iba a dar cuenta sobre lo sucedido y decidió que el mejor sitio donde podía ocultar el arma que le quitó la vida al padre de su hijo era en el jardín. Archivado como: Modelo ejecutó pareja

Pero, eso no fue lo más impactante, puesto que las investigaciones arrojaron que también se descubrieron pagos en la cuenta bancaria de Camila por un total de más de 1,3 millones de reales brasileños (240.100 dólares), que la joven influencer no podría justificar. Esas pruebas, fueron las que vincularon a la mujer con el asesinato de Ricardo, señaló New York Post.