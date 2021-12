Le damos la bienvenida a cualquier oportunidad de regresar a una época en la que la ropa interior femenina era simple, romántica y cómoda. No estaban enfocadas únicamente a la forma, soporte, cobertura y escote. El bralette es tan dulce como es sofisticado. Nota: No es ideal para los senos grandes.

En un mundo en el que la moda es voluble y las personas siempre están buscando al siguiente gran diseñador o accesorio trendy, es importante no sólo mirar a las tendencias actuales, sino también explorar el estilo del pasado. Para esto, la ropa estilo vintage es la mejor elección. El término vintage usualmente se refiere a ropa inspirada en el estilo de los años 20, aunque muchos lo usan para describir cualquier cosa vieja, aunque provenga de los 80. Sin importar cuál sea tu estilo, puedes encontrar artículos vintage que no sólo son únicos, sino también eternos. Aquí hay 15 ideas de artículos vintage que deberían estar ya en tu guardarropa.

Las capas y las capeletas eran lo más in en los 30, mejores que usar abrigos comunes, para que las mujeres pudiesen mantenerse calientes sin cubrir sus atuendos. ¿Funcionan igual que una chaqueta de piel? No realmente, pero sin lugar a dudas destacarás.

7. Un sombrero para el día siempre está a la moda

Tener el cabello hecho un desastre es algo demasiado frecuente, en especial durante el verano si es que vives en un clima donde la humedad puede arruinar tu cabello. Invierte en un sombrero chic y minimalista que pueda servir como extensión de tu atuendo así como para domar a tu desordenado cabello.

8. Collar colgante Pomander

En la Edad Media se usaban Pomanders, no sólo como artículos de moda, sino para alejar los malos olores. Quizá no los necesitemos por los mismos motivos de hace años (gracias, higiene), pero hay algo eterno y moderno en los collares de colgante, y el perfume dulce definitivamente es un plus.