Así que ¿qué sustituye lo divertido que causa la “Prohibición” preguntas? “La gran mayoría de las bebidas sin alcohol terminan incluyendo tres elementos: un cítrico, edulcorante y efervescencia. El agua carbonatada añade textura y actúa como un conexión para otros sabores sin contribuir con otro sabor adicional, ” Dijo Alex Day, desde Los Ángeles, Honeycut al Wall Street Journal . Recuerda siempre tratar de sustituir ingredientes frescos cuando se pueda (aunque lleve más tiempo y pueda ser más caro) en lugar de optar por las versiones enlatadas o embotelladas ya que las frescas son mejor para ti y para tu bebé. Ya sea que disfrutes de estos en tu baby shower, con tu pareja, o por tu cuenta, estas 14 bebidas no alcohólicas para las chicas embarazadas no te harán sentir fuera de lugar, sino todo lo contrario:

Futura mamá, sólo por el hecho de no poder tomar alcohol por los próximos nueve meses no significa que la fiesta se tiene que acabar. De hecho, hay mucho que celebrar antes de que el pequeño(a) llegué y se apodere de tu tiempo para fiestas y lo reduzca a cero. Las bebidas sin alcohol (o mocktails), no sólo son para mujeres embarazadas. Mucha gente, incluyendo a aquellos que manejan para llegar a casa, están experimentando con los sabores picantes, dulces y espumosos de estas recetas sabrosas de Mocktail y también con los elixires creativos que los bartenders hacen alrededor del mundo con sus ingredientes.

¿Sintiendo los bochornos que evidentemente no son de la menopausia? Refréscate con este delicioso cóctel de pepino. No hay ginebra, pero sí un montón de trozos de piña, agua de pepino, una gota de azúcar y soda. Es igual que una máscara facial, pero para tu alma.

3. Mojito de toronja virgen

Esta es una de nuestras recetas para un mocktail favoritas. Mientras que todos los que te rodean están bebiendo sus mojitos y emborrachándose, bebe esta deliciosa versión virgen libre de balbuceos de borracho y de resaca. Todo lo que necesitas es el jugo de toronja, jarabe de agave, hojas de menta y un refresco rosa de toronja.

4. Chocolate Martini

Este está más allá de las bebidas sin alcohol, sobre todo porque se trata de chocolate. El hecho de que no puedas beber alcohol no significa que la segunda mejor opción (¡el chocolate!) no pueda ser servido frío, suave y en un vaso de martini. Ve rápidamente por el mejor jarabe de chocolate que puedas encontrar, añade jarabe de maíz, hielo picado y leche,; agítalo y no te olvides de añadir virutas de chocolate alrededor del borde.