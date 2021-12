El caso del cubano ha cobrado gran relevancia pues los hispanos en Estados Unidos consideran injusta la condena que se le dio, pues el hombre no tenía antecedentes penales, ni infracciones de tránsito, él conducía un camión y debido a una falla en los frenos, ocasionó un accidente en el que murieron cuatro personas, sin embargo, no iba alcoholizado ni drogado.

Sin embargo, pese a la moción presentada, ahora solo falta esperar si a Corte la atenderá de manera positiva, mientras tanto, los hispanos abren una nueva puerta a la defensa del cubano, ya que se unieron para tratar de presionar a las autoridades y solicitar que no se le enjuicie como a un criminal, pues aseguran, todo fue un accidente. Archivado como: Sentencia Rogel Aguilera Mederos

Ante esta situación, el abogado de Mederos comentó lo siguiente para la prensa: “La Octava Enmienda de la Constitución dice que los castigos no pueden ser crueles e inusuales, y en lo que respecta al Sr. Mederos, este es un castigo cruel e inusual”, dijo, James Colgan, a ABC News el martes, en medio de la polémica por la condena que recibió su cliente.

“Parece que el juez no entiende qué significa ‘accidente’ ni qué significa ‘justicia’. Una falla de los frenos no puede llevar a una condena de más de un siglo. Eso debe corregirse ahora mismo. Si yo tuviese el dinero, yo mismo pagaría por el mejor abogado para ayudar a Rogel”, dijo a Efe desde Miami Miguel Paneke, una de las miles de personas que se han solidarizado con el conductor hispano. Archivado como: Sentencia Rogel Aguilera Mederos

“Lo tratan peor de los asesinos que entran a las escuelas y matan a los niños. Rogel debe ser la punta de lanza para cambiar las injustas leyes de Colorado que permiten esas largas sentencias y para cambiar a los jueces que no hacen justicia”, agregó Paneke de origen cubano.

Aún más, los organizadores de la campaña de firmas sostienen que el exceso de velocidad del camión conducido por Aguilera Mederos se debió al mal funcionamiento de los frenos al bajar desde las montañas a Denver, no a un “manejo imprudente” por parte del joven cubano. De hecho, Aguilera Mederos no tenía antecedentes penales ni infracciones de tránsito. Archivado como: Sentencia Rogel Aguilera Mederos

Los peticionantes afirman que la acción de Polis es necesaria porque Aguilera Mederos, de 25 años, no estaba alcoholizado en el momento del accidente, siempre colaboró con las autoridades y además él no había recibido el entrenamiento necesario para conducir un camión de carga en la ruta de descenso de las Montañas Rocosas hasta Denver, un sector de la carretera conocido por su pronunciado declive y sus muchas curvas, que llevan al límite los frenos de los camiones.

Sentencia Rogel Aguilera Mederos: ¿QUÉ PIENSAN LOS HISPANOS DEL SENTENCIADO?

Por su parte, el camionero Armando Pérez, mexicano y residente en Denver, afirmó que “ahora hasta tengo miedo de salir a la calle”. El conductor dio el ejemplo de varios camiones volcados por el viento huracanado este miércoles en la zona Denver, especulando que “si mi camión se vuelca y, Dios no lo permita, aplasta a cuatro personas, me condenan a por vida a mí y no piensan que se trató de un accidente causado por el viento”.

Pérez, que transporta material para construcción de viviendas, dijo estar a favor de “medidas contundentes” para expresar el respaldo de los camioneros a Aguilera Mederos, incluyendo bloquear con camiones el acceso a la corte donde el cubano fue condenado.