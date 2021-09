Padres de Brian Laundrie no saben dónde está y “están preocupados por él”

Miya Marcano: “ME DUELE EL CORAZÓN”

Ante el desconcierto, el padre la joven hispana, Marlo Marcano, ha pedido ayuda a través de las redes sociales para poder localizarla: “Mimi, me duele el corazón. No he dormido ni comido en días. ¿¿¿Dónde estás bebé??? Toda tu familia está aquí buscándote”.

Y agregó: “No nos detendremos hasta que regreses a casa. Poco a poco estoy perdiendo la cabeza aquí. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin siquiera enviarnos un mensaje de texto. Si puede leer este mensaje, sepa que su papá y el mundo entero la ama. Por favor, no pierdas la fe. Te encontraremos…. ¡Te amo siempre y para siempre!”.