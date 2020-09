El senador de Utah Mitt Romney dijo que no se opondrá a una votación del Senado sobre el candidato que proponga el presidente Donald Trump a la Corte Suprema

“Si el candidato llega al Senado, tengo la intención de votar en función de sus calificaciones”, dijo Romney

Esto garantiza que Trump tenga el respalda necesario para el juez o jueza que nomine el próximo sábado

El senador republicano de Utah, Mitt Romney, dijo este martes que no se opondrá a la votación sobre el candidato que el presidente Donald Trump nomine para ocupar el puesto de la difunta juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, de acuerdo con The Associated Press.

Esto garantiza que Trump tenga el respaldo necesario para su nominado.

Romney emitió un comunicado diciendo que apoyaría seguir adelante.

“Si el nominado llega al pleno del Senado, intentaré votar en función de sus calificaciones”, indicó el congresista de Utah.

Mientras tanto, Trump dijo que anunciaría su elección de reemplazar a la fallecida Ginsburg el sábado, lo que desencadenó una batalla entre el Senado y los demócratas ya que estos últimos sostienen que el nombramiento está demasiado cerca de las elecciones de noviembre.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Lindsey Graham, quien guiará la nominación a través de la cámara, dijo que los republicanos tienen los votos que necesitan para la confirmación, incluso aunque no se haya anunciado ningún nominado.

“El nominado será apoyado por todos los republicanos en el Comité Judicial”, dijo Graham a Fox News el lunes por la noche. “Tenemos los votos para confirmar la justicia en el pleno del Senado antes de las elecciones y eso es lo que viene”.

El presidente Trump se reunió con la jueza conservadora Amy Coney Barrett en la Casa Blanca el lunes y dijo a los periodistas que entrevistaría a otros candidatos y que podría reunirse con la jueza Barbara Lagoa cuando viaje a Florida a finales de esta semana.

Las conversaciones en la Casa Blanca y en la oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se han centrado cada vez más en Barrett y Lagoa, según una persona a la que se concedió el anonimato para discutir las deliberaciones privadas.