Los mitos del Covid-19 han corrido como polvera en países de Asia, Europa y América, a través de las redes sociales, generado informaciones falsas sobre la curación y contagio de este virus.

El uso de antibióticos, agua de salinas, enjuague bucal hasta el ajo son algunos de los mitos del Covid-19 que lo pitan como opciones para prevenir el contagio de la pandemia, catalogada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la divulgación de informaciones falsas sobre los métodos de curación y transmisión, tanto la OMS y un grupo de expertos aportaron los conocimientos científicos para que la población mundial esté debidamente enterada sobre el nuevo coronavirus.

En esta oportunidad, Mundo Hispánico Salud destapa las realidades sobre las medidas de protección contra el virus, causante de unos seis mil fallecidos en el mundo y que ha activado las señales de emergencia de las autoridades civiles para frenar su rápida expansión.

¡Agua salina y enjuague bucal!:

Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal no previene el coronavirus, ya que no hay evidencias que este tipo de prácticas combata el virus, siendo éstos uno de los mitos del Covid-19.

¿El ajo previene el contagio?:

Esto otro de los mitos del Covid-19. Los expertos sostienen que consumir ajo no previene el virus a pesar de ser un alimento saludable con propiedades curativas.

¡Uso de antibióticos!:

Se ha divulgado que el uso de antibióticos ayuda a prevenir el nuevo coronavirus, versión que es totalmente falso, ya que este tipo de medicamento no funciona contra virus, por lo tanto, descartan su utilización, despejando otro de los mitos del Covid-19.

¿Tanto los perros como los gatos pueden contagiar el nuevo coronavirus?:

En los actuales momentos, no hay evidencia que estos animales puedan infectar el virus, pero recomienda las personas lavarse las manos con agua y jabón luego de tener contacto con las mascotas.

¿Recibir paquete de china te puedes contagiar?:

La persona que reciba paquetes y cartas procedentes de China no puede contagiarse del virus, ya que el coronavirus no sobrevive por mucho tiempo en objetos.

¿El nuevo coronavirus sólo afecta a las personas adultas?:

Este otro de los mitos del covid-19, la verdad es que el coronavirus puede atacar a cualquier persona, pero las personas adultas son los más vulnerables.

¿El coronavirus se diagnostica con una prueba rápida?:

No. La presencia del virus en la persona se confirma con la realización de una prueba de laboratorio llamada PCR.

¿La vacuna contra la influenza protege del coronavirus?:

Este tipo de dosis no ataca el covid-19, pero es recomendable contar con la vacuna de la influenza para proteger la salud.

¡Atentos! Estás son los mitos del Covid-19 y las realidades que debes saber.

