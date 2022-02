Si olvidaste todo lo que habías aprendido en la escuela sobre la mitología griega, no te preocupes; no vamos a hacerte un examen. Pero te diremos que mucho de lo que aprendiste en la mitología acerca de los dioses y diosas griegos, en realidad puede ser aplicado a la vida real el día de hoy. Es correcto, si realmente piensas sobre los personajes, las consecuencias, las prioridades, los valores y las experiencias que toman lugar en esos cuentos míticos, puedes aplicar muchas de las lecciones a tu vida. Y, ¿acaso no siempre estamos buscando tanta ayuda como sea posible, para asegurarnos de convertirnos en la mejor versión de nosotras, y vivir nuestras vidas al máximo? Cada historia tiene un significado, una lección importante y un punto. No son solo historias fantásticas. Y aunque seguido son dramáticas, violentas y muy locas, no estaban tratando de hacer dinero como los éxitos taquilleros o programas de TV. La mitología era importante para las personas De acuerdo con el History Channel: “En la antigua Grecia, las historias sobre los dioses y diosas y héroes y monstros eran una parte importante de la vida de todos los días. Explicaban todo, desde rituales religiosos al clima, y dieron significado al mundo que la gente veía a su alrededor”. Y hoy, esas mismas historias, pueden decirnos mucho sobre nuestras vidas actuales. Pueden ayudarnos a recordar qué es importante; puede prevenirnos de comportamientos que podrían sabotear nuestra propia felicidad y seguridad; y pueden ayudarnos a enseñarles a nuestros hijos sobre lo que realmente importan en la vida. Aquí hay 5 lecciones que podemos aprender (y pasar a las futuras generaciones) de la mitología griega.

1. Controla tu enojo – El mito de Hércules Todo mundo conoce el nombre de Hércules, y la mayoría sabe que fue un guerrero fuerte que era casi invencible gracias a su valentía y coraje. Y aunque fue honrado y celebrado en la historia del mito griego, también es importante saber que Hércules tenía un problema serio: era violento y tenía problemas para controlar su ira (la cual lo hizo grandioso en las batallas), y era manipulado fácilmente por Hera, su archienemiga. Hera de alguna forma causó que Hércules entrara en un estado intenso de rabia y furia violenta, durante el cual asesinó a su familia. Y como castigo por ese acto, tuvo que realizar 12 años de penitencia conocido como Los 12 Trabajos de Hércules. En resumen: no te dejes influenciar por otros y controla tus emociones, tu furia y tu fuerza, o de otra forma pasarás el resto de tu vida pagando por tus pecados. Aunque afortunadamente nunca te sentirás tan molesta y loca como Hércules una vez lo hizo, es importante recordar aprovechar esas emociones negativas para que puedas hacer decisiones buenas y positivas, incluso cuando enfrentes una ira realmente intensa.

2. Escucha a los mayores – El mito de Ícaro y Dédalo Si tienes hijos entonces realmente querrás discutir este cuento con tus retoños. El mito relata la historia de Ícaro y su padre Dédalo, que le dijo que no volara cerca del sol, pero él no hizo mucho caso a esta advertencia. La versión corta es que Ícaro y Dédalo estaban atrapados en un laberinto, y para poder escapar, Dédalo le construyó alas a su hijo para ayudarlo a volar de forma segura, y le advirtió que no volará muy alto, o se caería. Por supuesto, Ícaro no hizo caso debido a su actitud demasiado enérgica y a la emoción por volar, y, mientras más se acercaba al sol, sus alas se derretían; se cayó y falleció. De nuevo, quizá nunca estés en una situación exactamente igual, pero la lección es que escuches a tus mayores y que seas respetuosa hacia la sabiduría que ellos tienen. Confía en tus padres, abuelos y generaciones más grandes porque ellos saben de lo que están hablando. Presta atención a su consejo.

3. Quédate con tu familia – La historia de Artemisa La leyenda dice que Artemisa, la diosa griega de la caza, y su hermano Apolo, recurrieron a lo extremo por defender el honor de su familia. A una mujer mortal, Níobe, se le escuchó alardeando sobre cómo ella había dado a luz a más niños, y por lo tanto tenía más honor que la madre de Artemisa, Leto. Artemisa y Apolo no tolerarían que alguien insulte a su madre, así que tomaron medidas drásticas (asesinaron a los hijos de Níobe) para defender la reputación de su madre, y así asegurarse de que la gente de todo el mundo respetara el honor de su familia. Aunque la violencia nunca es la respuesta, la idea subyacente es defender a tu familia y mantenerte a su lado sin importa qué. Es una lección importante para enseñar a tus seres queridos el día de hoy.

4. Las apariencias no lo son todo – El mito de Narciso Todos sabemos cuando alguien es un completo narcisista, y el término en realidad se origina en un mito de Grecia. La historia de Narciso cuenta que un hermoso hombre se enamoró de su propio reflejo. Fue predicho que Narciso tendría una vida larga y maravillosa, siempre y cuando nunca viera su reflejo. Su vida entera, Narciso rechazó todos los intentos de otros para ganar su afecto, incluso causando que algunos de sus pretendientes cometieran suicidio solo para probar su amor no correspondido. Cuando la diosa del amor escuchó esto, Narciso fue castigado con un amor que nunca sería satisfecho. Él se enamoró de su propio reflejo, un amor que nunca podría ser verdaderamente correspondido, y al final se mató porque no podía soportar la agonía de un amor no satisfecho. Como la mayoría de los mitos, la historia es una versión extrema de la realidad, pero la lección está ahí: sé amable con los otros, sé de mente abierta para el amor y afecto de otros, y recuerda que las apariencias no lo son todo. No te obsesiones con tu look y enfócate en lo que está dentro de ti y de otros, ya que es de ahí de donde viene el verdadero amor y la satisfacción.

5. Todos tenemos debilidades – La historia de Aquiles Último pero no menos importante, la historia de Aquiles puede enseñarnos mucho sobre nuestras fuerzas y debilidades. La historia dice que cuando Aquiles era un niño, su madre, Tetis, lo sumergió en las aguas del Río Styx, lo cual lo hizo invencible. Se convirtió en un campeón a lo largo de su vida, sirviendo como uno de los peleadores más grandes de la Guerra de Troya. Pero en una parte de su cuerpo era vulnerable (su talón, que es donde su madre lo había agarrado para sumergirlo cuando bebé), y era susceptible a sufrir herida. De ahí el término “talón de Aquiles” que escuchas tan seguido en estos tiempos. Al final, Aquiles fue asesinado por una flecha que fue disparada y atravesó su talón, que sirvió como un recordatorio de que todos tenemos nuestra propia debilidad, sin importar qué tan fuertes y firmes nos veamos. Necesitamos reconocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades, y trabajar para protegernos y mejorar si queremos sobrevivir y triunfar en la vida.