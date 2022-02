Y aunque este logro sería uno impresionante para cualquier bailarín, es todavía más asombroso considerando el pasado de Copeland y cómo inició su carrera de bailarina. La mayoría de las bailarinas comienzan a practicar a una edad increíblemente temprana, incluso tan temprana como los 3 o 4 años. Copeland no tomó ni una sola clase de baile hasta los 13 años y fue animada a probar el baile en su club local Boys & Girls. También, su tipo de cuerpo no es el de un bailarina típica—ella mide 5’2” y tiene curvas, muy diferente a todas las bailarinas altas, delgadas y con piernas largas que ves.

En caso de que no conozcas a la bailarina afroamericana Misty Copeland, ella es una bailarina revolucionaria que en el 2015 fue la primera mujer afroamericana en ser nombrada bailarina principal con el American Ballet Theatre. Aunque no estés familiarizada con el mundo del ballet, está muy claro que el título de bailarina principal es algo muy importante, y ser la primera mujer afroamericana promovida a ese rol (en la historia ), es todavía mucho más importante.

Misty Copeland tuvo una vida familiar dura cuando era niña, y tuvo que superar muchos obstáculos para llegar a donde está, pero sin importar qué se ponía en su camino, nunca renunció. Como se informó en un artículo para NY Times , Copeland una vez dijo: “Tuve momentos en donde dude de mí misma y quería renunciar, porque no sabía si habría un futuro para una mujer afroamericana para llegar a este nivel. Al mismo tiempo, me hizo tan hambrienta para seguir luchando para llevar a la nueva generación”.

3. No hay tal cosa como lo perfecto ni en el ballet ni en la vida

Cuando piensas en el cuerpo tradicional de una bailarina, te imaginas un cuerpo con piernas largas, alto y delgado. No te imaginas a una mujer de baja estatura (en estándares de bailarines), con piernas musculosas y una figura con curvas. Pero Misty Copeland es prueba de que no existe tal cosa como perfecto, y que necesitas recrear el molde y definir tus propias reglas cuando se trata de alcanzar tus metas. Solo observa su comercial para Under Armour, que presume el lema “I Will What I want” (haré lo que quiero). Más de 9 millones de personas han visto este comercial en You Tube, lo cual significa que mucha gente está escuchando su mensaje de autoaceptación alto y claro.

4. Puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo

Copeland no empezó a bailar hasta que tenía 13 años, lo cual puede parecer joven, pero en el mundo del ballet, eso en realidad es algo tarde en la vida para aprender las habilidades. Lo cual demuestra que ella innegablemente tenía talento natural, que fue hecho para ser compartido con el mundo. Comenzando su entrenamiento sólido después de 10 años a diferencia de otras chicas, Copeland tuvo que aprender rápidamente para ponerse al día, pero su éxito es prueba que nunca es tarde para comenzar algo nuevo, especialmente si es algo que te apasiona.