Científicos han descubierto un nuevo y misterioso virus absolutamente desconocido en un lago de Brasil, el Yaravirus, según publica Live Science.

Este virus fue nombrado en honor a Yara, una sirena sobrenatural de Brasil de la que se dice que atraía a los soldados al fondo del mar para que murieran ahogados, segú la mitología Tupi-guaraní.

Lo más sorprendente y amenazador de este nuevo virus es que el 90% de sus genes son absolutamente desconocidos y no hay nada de información sobre ellos… lo que hace de este virus algo único.

Se especula que es un nuevo virus que afecta a la ameba, un animal que habita en el agua y el momento del descubrimiento es muy inquietante, en medio de un escenario de terror mundial por el coronavirus COVID-19, que y ha matado a más de 1.000 personas e infectado a más de 44.500.

