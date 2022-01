Misteriosa desaparición de Jacobo Grinberg hermano del actor Ari Telch

Misteriosa desaparición Jacobo Grinberg: Una figura importante en la vida de Ari Tech

El actor mexicano ha llegado a comentar acerca de la relación que lo unía con su hermanastro, el cual, ha declarado y dejado muchas veces en claro que fue una persona que le enseñó importantes lecciones, y que además, admiraba. Según informa People en Español.

“Lo adoro, para mí Jacobo fue una imagen paterna porque es hijo de un matrimonio previo de mi mamá”, explicó, hace un tiempo, al programa mexicano de televisión ‘Hoy’. “Los extrañamos mucho. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió. No sabemos qué pasó”. Completó el actor.