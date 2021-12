Missy Hernández, una madre de 30 años, está desaparecida.

Las autoridades indicaron que la desaparición de Missy Hernández es “sospechosa”.

Familiares de Missy Hernández llevan casi un mes sin saber nada de ella.

¿Qué pasó con Missy Hernández? Autoridades policiales investigan la “sospechosa” desaparición de una madre de 30 años de quien no se sabe nada desde hace tres semanas, pues fue vista por última vez en una feria de arte en Fresno, California, el 7 de diciembre.

Su familia dijo que Missy Hernández tiene una hija de 12 años, aunque no se sabe con exactitud si vivía con ella, reseñó el periódico The Sun el miércoles, que también mencionó que unos amigos fueron quienes alertaron a las autoridades de su desaparición el 8 de diciembre, después de no saber nada de ella.

La “inusual” y “sospechosa” desaparición de Missy Hernández

Los policías han descrito la falta de contacto de Missy Hernández como “inusual”, ya que era una persona habitual en la escena artística local y conocida por montar un puesto emergente para vender pulseras, piedras de cristal y otros productos. “Missy es una persona muy sociable que está a la vista del público con regularidad, por lo que el hecho de que no respondiera ni fuera vista se consideró inusual”, expresó Tony Botti, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno, según el reporte de The Sun.

“Ahora llevamos tres semanas sin que se le haya visto o se haya hablado con ella”, acotó el funcionario. Missy Hernández tiene vínculos con Los Ángeles, donde solía vivir, y al parecer viaja regularmente entre esa ciudad y Fresno, acotó el informe del referido periódico. También tiene familia en Texas, donde se dijo que a veces se hace llamar Missy Pérez.