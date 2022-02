Vieira Vidente comparte inesperado video

La psíquica revela cómo fueron los ultimos momentos de Miss USA 2019 antes de quitarse la vida

Cheslie Kryst, quien también era corresponsal del programa de noticias de espectáculos “Extra”, falleció a los 30 años de edad Tras darse a conocer que Cheslie Kryst, Miss USA 2019 y quien también era corresponsal del programa de noticias de espectáculos “Extra”, se había quitado la vida, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela cómo fueron los ultimos momentos de la ex participante de Miss Universo. De acuerdo con información de AP, la policía informó que Kryst saltó de un edificio de apartamentos en Manhattan y fue declarada muerta en el lugar el domingo pasado por la mañana. Su familia confirmó su muerte en un comunicado: “Con devastación y gran dolor compartimos la noticia de la muerte de nuestra amada Cheslie. Su gran luz inspiró a otros en el mundo con su belleza y fortaleza”. ¿Qué pasó con Cheslie Kryst, Miss USA 2019, antes de morir? Por medio de su canal oficial de YouTube, Vieira Vidente comenzó con este video diciendo que hace esta lectura de cartas con todo el respeto que se merecen Cheslie Kryst, Miss USA 2019, así como sus familiares y admiradores, y más tomando en cuenta las circunstancias en las que perdió la vida la joven. “Quiero pedirles a muchas de las personas que sí están pasando por alguna situación, ya sea personal o profesional, sí están en depresión o se sienten mal, hablen y no se queden callados. Siempre hay un número 1-800 para llamar a muchas personas, psicólogos, que pueden estar escuchándolos”, dijo la psíquica.

Cheslie Kryst, “tenía un porvenir por delante” “Cheslie Kryst era una persona que daba muchos consejos, una persona que se miraba muy bien, también era muy positiva y tenía un porvenir por delante, qué hermosa esta niña, bella”, expresó Vieira Vidente antes de entrar de lleno con la lectura de cartas que le revelarían la realidad de lo que pasó con Miss USA 2019. “Las cartas me están diciendo que, a pesar de que ella era positiva y alegre, se sentía sola, además de que no se sentía en balance y se preguntaba si hacer algo o no, se sentía entre la espada y la pared, ‘me quedo en este mundo o no me quedo’. Ella no se sentía bien con el mundo, no es con las personas, no estaba muy feliz últimamente”.

El número 9 estuvo presente en los últimos momentos de Miss USA 2019 Antes de continuar, la reconocida psíquica Vieira Vidente compartió un revelador detalle: el número 9 estuvo presente en los últimos momentos de Cheslie Kryst, Miss USA 2019: “Se quita la vida el 30 de enero, que es un 3; tiene 30 años y cumpliría 31 en unos meses más, otro 3, en total 9”. “Esto quiere decir que ‘esta letra ya la tenía’, ella sí nos iba a dejar muy pronto, es lo que me están marcando mis cartas, pero quiero decirles que ella quería hacer muchas cosas, y respecto a ser abogada, sentía que no era lo de ella, pero sí no le hubiera pasado esto, la hubiéramos visto en películas, y aunque no lo han dicho, tenía una voz hermosa y hubiera sido cantante más adelante”.

Cheslie Kryst, Miss USA 2019, “se sentía derrumbada” “Aquí me sale El Diablo (refiriéndose a una nueva carta), ella se sentía derrumbada. Cheslie Kryst tomó la justicia por sus manos, pero aquí me sale alguien más: chequé en el celular de ella y aquí hay algo más que se va a quedar en el anonimato”, reveló Vieira Vidente con gesto de preocupación. “Cuidado con que ella fue obligada a hacer esa carta para tomar esa decisión. Mis cartas me están marcando algo más fuerte: un hombre dándole la espalda, alguien que tuvo conversaciones con ella, Cheslie tenía mucha preocupación, pero también con el dinero”. Aún faltarían más reveladores detalles de Miss USA 2019.

La joven quería formar su propia familia A continuación, la psíquica Vieira Vidente confesó que Cheslie Kryst, Miss USA 2019, quería formar su propia familia, pero más adelante: “Me vuelve a salir un hombre con la cabeza agachada. Hay cosas que se van a quedar en secreto que no las van a decir, pero aquí hay algo más…”. “Ella fue buena hija, buena hermana, buena amiga, siempre con una sonrisa, pero aquí hay varios secretos: mis muertos, mis cartas y mis ancestros me dicen que a ella se le juntó todo, me sale un hombre y que algo no andaba bien en su familia, en especial con su mamá, con la que últimamente no había buena comunicación”.

Varias personas le tenían envidia a Cheslie Ya casi para finalizar con su lectura de cartas, Vieira Vidente compartió que Cheslie Kryst era objeto de muchas envidias a su alrededor, además de insistir en que no saldrán a la luz varios secretos de Miss USA 2019: “Ella tenía muchas cosas guardadas”, dijo la psíquica a sus seguidores. “Aquí me sale su madre con la cabeza agachada con un pañuelo en la mano como no queriendo creer lo que pasó con su hija, pero más adelante saldrá un libro de ella porque esto apenas comienza. Sí veo que sus familiares, su mamá, van a dar declaraciones y contarán todos los planes que tenía y que no esperaban lo que ella hizo”.

¿Traicionaron a Cheslie Kryst? Por último, Vieira Vidente quiso dejar en claro que no ve que algún hombre haya empujado a Cheslie Kryst, Miss USA 2019, con el objetivo de que perdiera la vida, pero lo que sí ve son a varias personas que les molestaba el brillo de la joven de 30 años de edad, ¿uno de ellos la traicionó? “Aquí hay un secreto muy grande que hizo que ella tomara esa decisión, fue amenazada, aquí hay algo… Por respeto a su madre, familiares y amistades, pero yo sí sé que fue lo que la llevó a ella a tomar esa decisión. Lo repito, nadie la tiró al vacío, esto fue algo que ella quiso hacer y lo planeó, pero alguien la impulsó a hacerlo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).