“Así que esta marca será totalmente inspirada en lo que a mí me encanta usar para mis entrenamientos ya sean de tacfit, box, jogging, crossfit, etc! Este es un prototipo de lo que será mi marca, seguimos trabajando con mucho amor en ella Ya les dejé la cuenta para que la sigan y estén al pendiente del lanzamiento”, escribió Meza.

Con ropa deportiva en color lila, Andrea Meza compartió sobre su marca deportiva: Esta es la sorpresa de la que les hablé. Estoy creando mi línea de ropa deportiva Andrea Meza Activewear @amaw.mx. Es un proyecto que me emociona mucho pues amo el deporte y sé lo importante que es sentirme cómoda entrenando y claro verme bien”.

Miss Universo sin maquillaje: Mensaje sobre la belleza

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y, así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en espíritu, alma y valores que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tenga valor”, dijo la joven, también es Embajadora de Turismo de su estado.

Meza, quien en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo, tendrá como suplente a la representante de Brasil, Julia Gama. Entre las finalistas estuvieron también Janick Maceta del Castillo (Perú), Adline Castelino (India) y Kimberly Jiménez (República Dominicana).