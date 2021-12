Las felicitaciones y comentarios por su triunfo no se hicieron esperar, sin embargo, tampoco que la nueva Miss Universo lograra ‘despechugarse’ en la siguiente imagen donde con un atuendo más casual pero elegante logró captar la sensualidad de su belleza y por supuesto impactó a todos… ¿se permite eso en su país?

“Han pasado 74 días desde que fui elegida como representante de India para Miss Universo 2021. Ha sido un viaje de mucho amor, diversión e inmenso y duro trabajo. Y salgo a caminar hoy al escenario como India, cargando conmigo sus oraciones y amor. Gracias a mi familia por apoyarme siempre. Gracias a todos los panelistas y equipo de diseñadores que han puesto a esta mujer que tienen enfrente de ustedes. Gracias a todos, esto no habría sido posible sin ustedes. India esto es por ti”, concluyó y horas después resultó la gran ganadora de Miss Universo.

Andrea Meza entrega la corona de Miss Universo a inesperada candidata . En un abrir y cerrar de ojos Andrea Meza pasó de ser la mujer más hermosa de México a ejercer la potestad real como Miss Universo, y ahora, al despedirse de la corona, lo hace feliz y motivada a destacar en el ambiente artístico. Pero no todo queda ahí, se filtran fotos de Harnaaz sin maquillaje y causa impacto, aquí te las presento.

Harnaaz Sandhu Miss Universo. Este domingo se llevó a cabo la final de Miss Universo el certamen de belleza más esperado por muchos. A lo largo del día se compartió sobre lo ocurrido durante el programa en donde fuimos testigos de que Andrea Meza entregó la corona a la representante de la India, cosa que tal vez no todos esperaban.

Las finalistas tuvieron que responder una pregunta hecha por el jurado, de forma ordenada fueron contestando mientras las otras finalistas tenían audífonos. La gran ganadora de la noche fue Harnaaz Kaur Sandhu de India,quién sorprendió a todos y llenó de orgullo a su país, al recibir la corona de Miss Universo 2021 de la ahora ex reina Andrea Meza quién comenzará a trabajar en Telemundo.

La belleza de Harnaaz por supuesto que no pasó desapercibida desde el primer momento, otra de las grandes cosas que resaltó fue su seguridad a la hora de hacer frente a todas las preguntas que le hicieron tanto el jurado presente así como la organización del evento, las cuales respondió con una gran y notoria seguridad y soltura.

La ganadora de Miss Universo horas antes compartió emotivo mensaje.

A través de sus cuentas de redes sociales Harnaaz compartió unas palabras dedicadas a sus seguidores a muy pocas horas de saber que ella se llevaría la corona del gran certamen, en donde expresa que su fe estaba muy estable y se sentía muy llena de emoción al haber llegado tan lejos y se mostró muy agradecida.

"La fe no se ve. Se siente. Es el sentimiento que tengo en mi corazón hoy. Tengo fe en Dios, en mi familia y en las bendiciones que me han derramado. He disfrutado de mi viaje y, a medida que nos acercamos al final de este hermoso concurso, quiero revivir recuerdos con mi familia. Quiero que todos sepan que estoy agradecida por todos y cada uno de ustedes y por todas las experiencias que tuve en este mes y medio. Ya soy una ganadora", expresó.