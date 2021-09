Hasta la mañana de este 16 de septiembre de 2021, la mexicana acumulaba más de 148 mil reacciones de me gusta y poco más de 720 comentarios, sobre todo de hombres que no dejaban de halagar su belleza y su pose en todas las fotos.

Miss Universo Andrea Meza: CELEBRACIÓN DE LUJO

En Agosto, con el título de Miss Universo 2020, una reunión familiar en Nueva York, llena de proyectos, saludable y enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, Alma Andrea Meza llega hoy a los 27 años. “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje.

Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos.