Tras conocer que su mamá no podría acompañarla en la etapa final de Miss Universo, la Miss México se refugió en sus compañeras y ‘rivales’, forjando una fuerte amistad, por lo que no es de extrañarse que tras ser anunciada como ganadora, la mayoría de las participantes corrieron a abrazarla, entre ellas Janick Maceta, de Perú.

La Miss Universo se defiende

Las redes sociales de Andrea Meza están más activas que nunca tras su triunfo en Miss Universo y ahora, utilizó su cuenta de Twitter para dejar ciertos mensajes que sirven de referencia y de ‘defensa’ ante las tristes acusaciones y señalamientos de las que ha sido objeto desde que ganó el certamen.

“Mi sueño y el de todos los mexicanos se cumplió. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado y por creer en mí desde un inicio, cuando nadie sabía quién era Andrea Meza, cuando comenzaba. Gracias porque el apoyo de ustedes me motiva a seguir dando lo mejor de mí”, comenzó escribiendo en una serie de mensajes. Archivado como: Miss Universo Andrea Meza vestida novia casada