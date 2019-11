Ya es oficial: El nuevo estudio de Tyler Perry en la ciudad de Atlanta, en Georgia, será el hogar de la competencia Miss Universo 2019, lo que significa un importante impulso para el complejo en expansión construido sobre una antigua base del ejército confederado, reporta AP.

It’s official! 🚨 The 2019 #MissUniverse competition is heading to ATLANTA, GA USA. 🎉 The show airs LIVE from @TPStudios Dec 8th at 7/6c on @FOXtv, additionally in Spanish on @Telemundo. For more show and ticket information, visit https://t.co/kohkaXVrAZ. pic.twitter.com/4rSIgreM1c

— Miss Universe (@MissUniverse) 31 de octubre de 2019