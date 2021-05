Janick Maceta se expresó por Andrea Meza y Miss Universo

“Felicidades belleza! @andreamezamx our new @missuniverse qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, podrán con este amor? Jamás”, comenzó escribiendo la Miss Perú.

Janick Maceta continuó escribiendo y su contundente mensaje dejó helados a quienes la apoyaban pero criticaban el triunfo de Andrea Meza en Miss Universo: “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida, Love you with all my heart, im so proud of you (Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de ti)”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA DE ANDREA MEZA