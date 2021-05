Janick Maceta dejó ‘callados’ a quienes critican a Andrea Meza de México

Janick Maceta continuó escribiendo y su contundente mensaje dejó helados a quienes la apoyaban pero criticaban el triunfo de Andrea Meza en Miss Universo: “Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida, Love you with all my heart, im so proud of you (Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de ti)”, finalizó.

Pero también se manifestó contra la gente que se dedicó a criticar el resultado de Miss Universo: “No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, [email protected] merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos”, expresó.