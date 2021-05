Lo que evitó su caída al suelo fueron sus reflejos, que rápidamente utilizó para no tocar el suelo, y evitar un momento que probablemente sería la burla en las redes sociales. Desde un inicio, Miss Panamá se posicionó como una de las grandes favoritas para obtener la corona universal, según Infobae.

Inmediatamente los seguidores se hicieron presentes: “Eres muy hermosa, muy guapa, muy bonita, muy bella, eres perfecta. Lo que ha dicho ese tipo es parte de la ignorancia humana e envidia de los que no pueden ser mujer. Carmen me encantas y encantas a todo un país, así que ignora a esas clase de personas, besos y a por la corona”.

Después de este bochornoso momento, Carmen Jaramillo reaccionó en su cuenta de Twitter al publicar: “Panamá mía no te cambio por ninguna, soy completamente tuya… Desde tu acento a tus curvas, aunque gire a lo largo del planeta para mí eres la primera. Mi alma se escribe con tus letras, Panamá”.

A través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa, se compartió la grabación del momento exacto cuando Miss Panamá se resbalo con las vallas de seguridad, y los internautas no dejaron pasar este momento gracioso: “Y ella bien diva sigue caminando como si nada”, dijo un usuario.

“¡Gracias Panamá! por tanto cariño, por tanto amor y apoyo incondicional. Los llevo conmigo en mi corazón! Hoy fue un día muy importante y especial! Lo más esperado, la entrevista con el Jurado de @missuniverse y me siento feliz porque fue uno de los mejores momentos durante esta competencia”.

Miss Panamá resbala : “Me considero una mujer trabajadora”

Anteriormente en una entrevista con Adamari López para Telemundo, se le preguntó si se veía obteniendo la corona en este certamen a lo cual respondió: “Me considero una mujer trabajadora, la perseverancia es algo que me caracteriza a mí y lo he descubierto con el paso de los años, Siete años me ha tomado llegar a donde realmente quería y nunca desistí”.

“Lo primero que haría es ver a mi abuelita, ella tiene la ilusión de que cumpla mis sueños y que todo el esfuerzo que he estado haciendo todo este tiempo se haga realidad, se materialice y pueda llegar con la corona a Panamá, en ese caso sería la segunda (corona), Sería un orgullo para ella y el país entero”, agregó. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ