Ahora tras la muerte de la ex Miss Universo, Ximena Navarrete envió un mensaje a través de sus historias de Instagram en donde trata el tema del suicidio el cual al momento de leerlo crea un gran impacto ya que sus palabras no expresan más que la verdad sobre las personas que llegan a sufrir una depresión que las conlleva a realizar ese acto tan atroz. Archivado como: Miss México envía mensaje.

De acuerdo con la Agencia Reforma, la ex Miss EEUU también fue reportera para el programa ExtraTV y también “Tenemos el corazón roto. Cheslie no era solo parte vital de nuestro show. También formaba parte de nuestra querida familia de Extra y dejó huella en todo el equipo. Nuestro más sentido pésame para su familia y sus amigos”, dijo la compañía en otro comunicado.

El mensaje que Ximena Navarrete envió tras el suicidio de Cheslie Kryst

La historia que Ximena Navarrete compartió a través de su cuenta oficial de Instagram aparece la última fotografía que Cheslie Kryst había posteado en la que supuestamente la ex Miss Universo ya presentía su muerte por el tipo de descripción que aparece en el pie de la imagen (““Que este día te traiga descanso y paz”), junto un mensaje.

“Lo que vemos en redes sociales no es la realidad absoluta de un ser humano. Una foto o video no define la realidad de nadie. Por más divina que parezca la vida de las personas no sabemos lo que hay detrás. Seamos más empáticos y respetuosos con todos a nuestro alrededor”, es lo que Ximena Navarrete expresó.