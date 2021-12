El portavoz de la Policía Nacional de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a la agencia de noticias The Associated Press que los rehenes restantes habían sido liberados, sin embargo, no proporcionó detalles adicionales de inmediato. “Glorificamos a Dios por la respuesta a nuestras oraciones – ¡los 12 rehenes restantes son LIBRES!” dijo Christian Aid Ministries en un comunicado.

Muertos por explosión en Haití ascienden a 75

Cientos de haitianos —que ya no se conmueven fácilmente con tantos infortunios que ha sufrido su país— contemplaban incrédulos la pérdida de tantas vidas. El primer ministro Ariel Henry visitó un hospital donde las víctimas vendadas de pies a cabeza luchaban por su vida en medio de una escasez de suministros y trabajadores médicos.

“Es horrible lo que sucedió”, dijo Patrick Almonor, vicealcalde de Cabo Haitiano, a The Associated Press. Añadió que se prevé un aumento de las cifras de muertos a medida que los rescatistas recorren las casas incendiadas. “Perdimos tantas vidas”, informó la agencia de noticias The Associated Press.