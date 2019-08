Página

Hermana de Lady Frijoles reaparece en redes sociales con 3 fotos

Mirna Zelaya Gómez al parecer está libre y en Honduras

¿Qué pasó con su hermana Lady Frijoles?

Con dos fotos en Facebook y una historia en su cuenta de Instagram, Mirna Zelaya Gómez, la hermana de Lady Frijoles, dio a conocer que finalmente está libre.

Al parecer la hondureña está libre desde hace dos días, pues es cuando comenzó a realizar actualizaciones en sus redes sociales, pero hasta el momento no ha revelado si fue deportada a su país y qué pasó con Mirian Zelaya Gómez, mejor conocida como Lady Frijoles.

“Estoy más que feliz y ¿sabes por qué? Porque los mejores días de mi vida son los que están por venir, porque yo he puesto mi confianza en Dios, él jamás me ha dejado de su mano, su amor ha sido incondicional y no tengo palabras cómo agradecerte mi Jesús, la nueva mujer que has hecho en mi vida, te alabaré todos los días de mi vida, te amo SEÑOR, ERES ÚNICO”, escribió la hermana de Lady Frijoles junto a una foto en su cuenta de Facebook.

En la imagen Mirna Zelaya aparece sentada en un viejo sillón, con unos jeans de mezclilla, una blusa rosa y unos huaraches amarillos, presumiendo un nuevo look en su cabello, el cual tiñó de color rosa de las puntas.

A juzgar por el fondo que se alcanza a ver en la foto publicada en su cuenta de Facebook, todo parece indicar que la hermana de Lady Frijoles ya está de regreso en su país, Honduras, por lo que se entiende que finalmente fue deportada desde Dallas, donde estuvo encerrada en una cárcel por más de cuatro meses, acusada junto a Mirian Zelaya de asalto agravado con arma mortal en perjuicio de Alba Escobar Andrade.