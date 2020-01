Página

1 de 4

Fanny Lu recibió el apoyo de sus seguidores en las redes

Los usuarios no dudaron en señalar a ‘Mira Quién Baila’ tras lo hecho por la concursante

“Una total injusticia”, añadieron los indignados usuarios por el resultado de la competencia

‘Mira Quién Baila’ recibió fuertes críticas por parte de los internautas, quienes no dudaron en alzar la voz ante lo hecho con Fanny Lu.

Sin lugar a dudas, los programas de concursos tienen mucha polémica durante cada emisión, ya que las decisiones que se toman no siempre son del agrado del público.

En esta ocasión le tocó a ‘Mira Quién Baila’ llevarse todas las críticas.

“Me sorprendió, la verdad. Cuando logras algo tan bien hecho no tiene sentido que estés nominado”, dijo Fanny Lu en comienzo cuando le revelaron que estaba nominada y que tendría que volver a bailar.

Sin embargo y ante la gran actuación, la cantante subió nuevamente al escenario, pero en esta ocasión nos regaló sus mejores pasos de baile al ritmo de la samba.

Vea el video aquí.

Junto a su bailarín Jonathan, Fanny Lu le sacó chispas a la pista con una coreografía digna de aplaudir, llena de alegría, candela, emoción y mucho ritmo que puso a bailar hasta a los jueces desde su asiento.

Pero la actuación no le alcanzó a Fanny Lu, quien abandonó la competencia al competir con Brea Frank.

Luego de saberse expulsada del programa, la intérprete habló para las cámaras.

Vea el video aquí.

“Tengo sentimientos encontrados, porque la verdad siento que lo di todo, que mejoré mucho, que lo gocé mucho, pero respeto la decisión. El voto es el voto, la gente vota por el que quieren que se quede, entonces yo lo acepto con mucha humildad”, dijo la cantante con la voz entrecortada en el video que fue publicado en la cuenta de Instagram de ‘Mira Quién Baila’.

Pero los usuarios no aceptaron la salida de Fanny Lu y no tardaron en plasmar su sentir en las redes.

“Una total injusticia”, sentenció una seguidora y continuó: “Aunque Fanny Lu no es la mejor bailando, sí es mucho mejor que el señor que se quedó. Si van a seguir votando por nacionalidad, va a ganar el que peor baila, porque mucha gente no le importa el baile, sino que gane su paisano”.

Y otra más señaló la forma en la que salen los integrantes de ‘Mira Quién Baila’: “Eso de que voten por popularidad y no por el baile está super mal dicho por el jurado. Porque también uno puede estar votando por la fundación por la cual uno se siente identificado. Aparte, no son concursantes comunes que bailan para ganar un premio, sino para donar algo”.

“Para nada de acuerdo. Este señor no baila”, dijo otra internauta al expresar su sentir.

“Cómo puede ser posible”, “No lo puedo creer, tan tieso. Se mueve más una foto. No pongan al público a votar, por Dios, que el jurado saque a ese hombre que no baile. Siguen sacando y va a ganar”, fueron más comentarios de los usuarios que no estuvieron de acuerdo con la salida de Fanny Lu y ‘pedían la cabeza’ de Brea Frank.