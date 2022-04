Mino Raiola, el agente de fútbol italiano, dio de que hablar este jueves tras un tuit en redes sociales donde aclaró que no estaba muerto, como lo han declarado -en diversas ocasiones- los medios internacionales. El hombre, de 54 años, dejó en claro que la prensa no para de ‘asesinarlo’ después de ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Raffaele.

¡LO MATAN…! ¡OTRA VEZ! Mino Raiola, el famoso agente de fútbol, explotó en redes sociales tras escuchar los rumores de su muerte y aseguró que “es la segunda vez en el año” que lo matan y que tienen una sorprendente capacidad para “resucitarlo”. Fue en enero del 2022, que Raiola ingresó al hospital debido a un problema de salud y desde ese momento los rumores no han parado.

“Estado de salud actual para los que preguntan: cabreado. Por segunda vez en cuatro meses me matan. También parecen capaces de resucitarme”, escribió el agente de fútbol en redes sociales. El tuit llamó la atención de sus seguidores, quienes no han parado de enviarle mensajes adjuntando los tuits que se escribieron de su supuesta muerte. Archivado como: Mino Raiola

“No es cierto. No está muerto, pero está luchando por su vida”, informó a ESPN tras la avalancha de rumores que aseguraron el fallecimiento del agente de fútbol. En Twitter, fue el medio donde se volcó la información sobre el supuesto fallecimiento del hombre y donde aseguraron que todo se debía a la mala condición de salud que atraviesa desde enero. Archivado como: Mino Raiola

¿Se creyeron la noticia?

En Twitter, diversos usuarios se manifestaron por los rumores de muerte que surgieron en la mañana de este jueves, mencionando que “lamentaron haber considerado” las palabras de los medios y redes sociales. En varios tuits, le pidieron disculpas por las palabras que dirigieron ante su supuesta muerte. El agente de fútbol, que ha manejado a Pogba, Haaland, Donnarumma, de Ligt y Zlatan Ibrahimovic, no dio más declaraciones al respecto.

“Mino Raiola me alegro de que te hayas conectado para desacreditar las noticias generalizadas sobre tu muerte prematura, es triste ver a la gente encabezar noticias tan no verificadas”, “No morirá antes de reclamar una comisión de 50 millones de libras por la transferencia de Haaland.”, “Después de todo, Mino Riola no está muerto. El cáncer del fútbol mundial sigue coleando bien.”, indicaron en redes sociales.