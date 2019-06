Página

1 de 3

A mi hijo no le gustan los vegetales: ¿qué puedo hacer para que los coma?

Mini vegetales en presentaciones amigables para los niños

Verás cómo se devora toda su comida con estos consejos

¿Qué pasa si mi hijo no quiere comer vegetales? ¡No te preocupes! lo más probable es que tengas un as bajo la manga cuando se trata de que tu hijo pruebe nuevos alimentos, si no, aquí te presentamos los mini vegetales.

Es normal que los niños se rehusen a probar comidas nuevas, ya que las texturas, olores y sabores nuevos podrían causarles un poco de temor y ansiedad. A veces, el simple hecho de oír la palabra “vegetales” es suficiente para que se nieguen rotundamente a comerlos, pero esto tiene remedio, y siguiendo estos simples consejos tus hijos terminarán ¡amando los vegetales!

Brochetas

Una manera muy simple de introducir los mini vegetales en la dieta de tu hijo es con una presentación innovadora y diferente. Puedes asar ligeramente los vegetales e incluir tantos como tú desees para que la combinación de sabores haga que tu hijo no sepa cuál de todos elegir. Si lo deseas, puedes combinarlo con vegetales mini como la zanahoria o los pimientos, pero también con algún tipo de carne o tofu, si eres vegetariano. Les estarás dando a probar un alimento completo y balanceado que los hará felices, mientras nutren su cuerpo con los mejores ingredientes.

Con Dip

Puede ocurrir que los niños vayan a fiestas y estén acostumbrados a comer papas fritas o alimentos acompañados de dip o algún tipo de aderezo. Aunque no está del todo mal que los niños ingieran algún tipo de aderezo, sí es importante que poco a poco vayan reemplazando los alimentos procesados con opciones naturales como mini vegetales, tales como: apio, mini zanahorias, pimientos, pepinos o brócoli.