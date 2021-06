Una mina al norte del estado mexicano de Coahuila, colapso en la tarde de este viernes, dejando a varios mineros atrapados dentro de la mina, las autoridades locales que acudieron al lugar de los hechos no han revelado el número exacto de personas atrapadas, pero distintos medios afirman que alrededor de 7 siete hombres están adentro.

De acuerdo con algunas imágenes ya comenzaron las labores para salvar a los trabajadores, incluso los familiares de los hombres que aún están dentro de la mina se encuentran en la zona, rezando por que sus familias salgan con bien. Protección Civil introdujo bombas para sacar el agua, pero no funcionaron. Distintas personas se han acercado para ayudar con el rescate.

En cuestión de minutos, la zona en torno a la estación Olivos se llenó de ambulancias, rescatistas, camiones de bomberos, patrullas de la Guardia Nacional, del ejército y de la Marina. Centenares de personas se arremolinaban nerviosas, incluidos los familiares y amigos que buscaban a los seres queridos que no habían llegado a la casa a la hora prevista y solían utilizar esa línea. En lo alto, se podía observar el vagón totalmente partido.

Familiares en vilo en espera de conocer quiénes son las víctimas mortales

Con el paso de las horas, la desesperación crecía mientras las autoridades trabajaban en identificar a todas las víctimas. “No nos dan informes, la policía nos empuja, no nos dicen nada, solo se amontona la gente”, explicaba Oscar López, de 26 años, que buscaba alguna señal de su amiga Ariana Salas, una dentista de su misma edad y embarazada de seis meses que regresaba a su casa después del trabajo.

La madre de la joven le marcó para que acudiera al lugar en cuanto supo la noticia. Al llegar, no podía acercarse, ni encontraba información en los hospitales, con gran actividad previa debido a la pandemia de COVID-19. "Es como mi hermana, no me creo que esté pasando todo esto", lamentaba. "Sabía que algo iba a pasar en este metro".