Al menos 21 personas quedaron atrapadas por una inundación en una mina de carbón ilegal en China

El accidente ocurrió el miércoles en la noche y las autoridades continúan trabajando en el rescate

La policía ha detenido a seis personas y se busca a otras en relación con el incidente Los rescatistas intentaron el jueves llegar a 21 personas que quedaron atrapadas luego de una inundación debido a la extracción ilegal en una mina de carbón en el norte de China, dijeron las autoridades. El terrible accidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles en la ciudad de Xiaoyi en la provincia de Shanxi, una importante región productora de carbón al suroeste de Beijing, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press. Al menos 21 personas quedaron atrapadas en una mina de carbón Se estaba bombeando agua de la mina y el nivel del agua estaba cayendo, dijo el gobierno de Xiaoyi en una actualización en las redes sociales. La policía ha detenido a seis personas y se busca a otras en relación con el incidente, según el informe. China ha tomado medidas enérgicas contra la minería ilegal en los últimos años, reduciendo drásticamente lo que fue una alta tasa de mortalidad, sin embargo, la escasez de carbón este año ha elevado los precios, lo que provocó un aumento en la minería.

Al menos 11 muertos y decenas de atrapados en mina de carbón Las tragedias ocasionadas por la minería ilegal son cada vez más frecuentes. El mes pasado, al menos once personas murieron y más de 40 resultaron heridas en pleno Thanksgiving tras un brutal incendio en una mina de carbón en Rusia, según las autoridades. Decenas de trabajadores seguían atrapados, al momento de la redacción de esta nota. Los esfuerzos por rescatar a las personas atrapadas en la mina se interrumpieron el jueves por la tarde por riesgo de explosión, y los rescatistas abandonaron la mina con rapidez, según dijeron a la agencia de noticias Interfax administradores de la mina.

Así fue el fatal incendio en la mina de carbón El polvo de carbón prendió y el humo llenó con rapidez la mina de Litsvyazhnaya a través del sistema de ventilación, según dijo la agencia estatal Tass, que citó a un responsable de emergencias no identificado. En el momento del brutal incendio había 285 personas en la mina, de acuerdo con The Associated Press. De estas 285, 239 fueron evacuadas y otras 46 seguían atrapados bajo tierra, según dijo en su canal en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador de Kemerovo, Sergei Tsivilyov. “Cuarenta y tres personas han sido hospitalizadas con lesiones, cuatro de ellas en estado grave”, dijo Tsivilyov.

Al menos 44 mineros atrapados en pleno Thanksgiving Foto Twitter El accidente ocurrió en la región de Kemerovo, en el suroeste de Siberia. El ministro ruso en funciones de Situaciones de Emergencias, Alexander Chupriyan, había informado antes de 44 mineros hospitalizados con lesiones. En un primer momento no fue posible aclarar la discrepancia de cifras, según señaló The Associated Press. El Comité Investigador de Rusia inició una investigación penal sobre el incendio por posibles infracciones de regulaciones de seguridad con resultado de muerte. El presidente, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a las familias de los mineros fallecidos.

Tragedia nacional por brutal incendio en mina de carbón en Rusia Además, el presidente ruso ordenó al gobierno que prestara toda la asistencia necesaria a los heridos, según dijo a la prensa el vocero de Putin, Dmitry Peskov. En 2016, 36 mineros murieron en una serie de explosiones de metano en una mina de carbón en el remoto norte del país. Tras el incidente, las autoridades analizaron la seguridad de las 58 minas de carbón en Rusia y declararon a 20 de ellas, o el 34%, como posiblemente inseguras, recuerda The Associated Press. La mina de Litsvyazhnaya en la región de Kemerovo no estaba en esa lista, según reportes en medios.

Al menos 4 muertos en un derrumbe La última inspección de la mina se hizo el 19 de diciembre, según Interfax, que citó a miembros de Rostekhnadzor, la agencia estatal rusa de supervisión de ecología y tecnología. El reporte no dio detalles sobre el resultado de la inspección, informa The Associated Press. Por otra parte, al menos cuatro personas murieron en el derrumbe parcial de una residencia para trabajadores en la provincia sureña de Jiangxi, China, según medios estatales. Parte del edificio de seis plantas en el Nuevo Distrito Ganjiang se derrumbó el lunes por la noche, informó The Associated Press. El edificio alojaba a personas que habían trabajado en una planta farmacéutica y la mayoría de los residentes eran ancianos, según la televisora estatal CCTV y otros medios.

¿Qué ocasionó el derrumbe en China? Imágenes y videos mostraban rescatistas buscando entre una pila de escombros con linternas. Buena parte del edificio, una de varias estructuras similares en el complejo, seguía en pie. China ha intentado mejorar la calidad de la construcción y la seguridad industrial con la amenaza de cargos penales, pero aún se producen accidentes y las empresas corren riesgos para reducir costes. El edificio se construyó en 1995, en su mayoría con placas prefabricadas, y estaba considerado como de mala calidad, indicaron. Otro problema crecientes son las infraestructuras envejecidas. En concreto, las explosiones de conducciones de gas y el escaso cumplimiento de las normas de seguridad para manejar productos químicos peligrosos son dos factores en accidentes similares a este derrumbe en el edificio residencial.

Al menos 36 muertos por derrumbe de edificio (FOTOS) Días atrás, otro derrumbe dejó un saldo mortal aún mayor. La cantidad de cadáveres recuperados de un edificio de apartamentos derrumbado en la ciudad más poblada de Nigeria aumentó a 36, ​​dijo el jueves 11 de noviembre un funcionario de emergencias a The Associated Press. Ibrahim Farinloye, de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria, dijo que se han recuperado 15 cuerpos más del sitio en Lagos desde el miércoles 10 de noviembre, incluidos dos informados anteriormente por la agencia de noticias AP. Cuando el esfuerzo de rescate entró en el cuarto día el jueves 11 de noviembre, las esperanzas comenzaron a debilitarse para decenas de familias y residentes que se alinearon en la entrada de las instalaciones y suplicaron unirse al esfuerzo de rescate, ignorando las advertencias de los soldados armados de que debían mantenerse alejados de la escena.

El peligro tras el derrumbe no ha terminado "No podían permitirme verificar si mi hijo está vivo o muerto", dijo Abel Godwin, quien viajó 722 kilómetros (448 millas) desde la capital de la nación, Abuja, para revisar el hospital donde las víctimas están siendo atendidas en busca de su hijo de 18 años que había trabajado en el sitio. No se había rescatado a ningún superviviente de la pila de escombros y nueve de ellos salieron con vida antes en condición estable. El edificio de apartamentos de lujo de 21 pisos que se estaba construyendo se derrumbó el lunes 8 de noviembre mientras los trabajadores de la construcción estaban en el sitio, algunos de los cuales eran artesanos que comenzaron a trabajar ese día.

¿Hay posibilidades de encontrar más sobrevivientes? Se desconoce cuántas personas podrían quedar atrapadas todavía entre los escombros, pero un trabajador de la construcción en el lugar calculó que 100 personas estaban trabajando allí cuando se derrumbó, lo que significa que 55 personas aún podrían estar desaparecidas. Segun Akande, de la Cruz Roja de Nigeria, le dijo a AP que, aunque continúan los esfuerzos de rescate, "las posibilidades son muy escasas; muy, muy escasas", que quedan los supervivientes.