Georgia: Mimo Delivery un emprendimiento hispano con casi tres años sirviendo a la comunidad

Mimo Delivery es conocida como la delivery de los restaurantes venezolanos

También brinda servicios a cualquier empresa o persona que necesite de un delivery

Mimo Delivery un emprendimiento hispano con casi tres años sirviendo a la comunidad de Atlanta. María Alejandra Bastidas, VP de Contenido Digital de MundoHispánico, continúa en su misión de aportar su granito de arena para apoyar a los emprendedores hispanos a salir adelante y a que su proyecto o negocio sea reconocido.

“Hoy estamos en otro epidisodio de “Emprendedores Together” donde yo les sigo presentando a emprendedores de aquí de la ciudad de Atlanta y de otras partes de país que están arrancando sus negocios, que llevan adelante sus negocios desde hace rato y que están buscando la forma de hacer algo para salir adelante”, dijo Bastidas.

Mimo Delivery es una marca

En esta oportunidad, en su show de Instagram “Emprendedores Together” conversó con Mimo Delivery, una marca que se inició en Atlanta en agosto del año 2019 luego de que una amiga de un restaurante tuviera la idea de brindar los servicios de delivery a los clientes.

“Ella me dijo: Pero a me piden delivery, por qué tú no haces los delivery y así empezó”, contó a María Alejandra Mimo Delivery. A partir de ahí varios restaurantes se sumaron a que Mimo Delivery también se encargarán de distribuir las entregas en Atlanta.