Cerca de tres millones de personas más solicitaron la última semana ayuda de desempleo por el coronavirus en Estados Unidos.

La nueva cifra hace ascender el total de desempleados a más de 35 millones de personas en todo el país desde la emergencia.

Desde que inició la crisis nacional por el coronavirus el mercado laboral ha sido uno de los más afectados en la nación.

Casi 3 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, ya que el brote de coronavirus llevó a más empresas a recortar empleos, a pesar de que la mayoría de los estados han comenzado a permitir que algunas empresas vuelvan a abrir bajo ciertas restricciones.

Aproximadamente 36 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en los dos meses transcurridos desde que el coronavirus obligó por primera vez a millones de empresas a cerrar sus puertas y reducir su fuerza laboral, dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

Unemployment Insurance Weekly Claims Initial claims were 2,981,000 for the week ending 5/9 (-195,000). Insured unemployment was 22,833,000 for the week ending 5/2 (+456,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) May 14, 2020

Aún así, el número de solicitudes por primera vez ha disminuido durante seis semanas consecutivas, lo que sugiere que un número cada vez menor de empresas está reduciendo sus nóminas.

Sin embargo, según los estándares históricos, el último recuento muestra que el número de solicitudes semanales de desempleo sigue siendo enorme, lo que refleja una economía que se está hundiendo en una grave recesión.

El ritmo de la semana pasada de nuevas solicitudes de ayuda sigue siendo cuatro veces el récord que prevaleció antes de que el coronavirus golpeara fuertemente en marzo.

JOBS ▪️Nearly 3 million people filed for unemployment benefits last week.

▪️That makes 36.5 million jobless claims over 8 weeks

▪️800,000+ people applied for Pandemic Unemployment Assistance, which extends benefits to gig workers Read the latest https://t.co/iVpK9emL5Q pic.twitter.com/JjsFT7ebXz — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 14, 2020

Los trabajadores desempleados en algunos estados aún reportan dificultades para solicitar o recibir beneficios. Estos incluyen trabajadores independientes, conciertos y trabajadores por cuenta propia, que se convirtieron en elegibles para recibir ayuda por desempleo este año.

Los estados que ahora están facilitando los bloqueos lo están haciendo de diversas maneras. Ohio ha permitido reabrir almacenes, la mayoría de las oficinas, fábricas y empresas de construcción, pero los restaurantes y bares permanecen cerrados para el servicio de asientos en interiores.

Un puñado de estados ha ido más allá, incluida Georgia, que ha abierto barberías, boleras, salones de tatuajes y gimnasios. Carolina del Sur ha reabierto los hoteles de playa y Texas ha reabierto los centros comerciales.

More than 36 million Americans have now filed unemployment claims over the past 8 weeks. https://t.co/KsQOWvNZGg pic.twitter.com/lyZKKhKQwM — CNBC (@CNBC) May 14, 2020

Los datos de empresas privadas sugieren que algunos trabajadores previamente despedidos han comenzado a regresar a las pequeñas empresas en esos estados, aunque el número de solicitudes de beneficios por desempleo sigue siendo alto.

Las últimas solicitudes de desempleo siguen a un devastador informe de empleos la semana pasada. El gobierno dijo que la tasa de desempleo se elevó a 14.7% en abril, la tasa más alta desde la Gran Depresión, y que los empleadores arrojaron unos impresionantes 20.5 millones de empleos. El crecimiento laboral de una década se eliminó en un solo mes.