ALERTA. Millones de ciudadanos no han reclamado sus cheques

La lista continúa con el estado Nueva Jersey , que acumula $ 4 mil millones de dólares, Pensilvania con $ 3,8 mil millones de dólares, Illinois con $ 3,5 mil millones de dólares, Ohio con $ 3 mil millones de dólares y Virginia con $ 2,5 mil millones de dólares no reclamados.

NAUPA detalló que de los 50 estados en Estados Unidos, el que registra mayor cantidad de propiedad no reclamada es Nueva York , con un total de $ 17 mil millones de dólares y le sigue el estado de California con $ 10,2 mil millones de dólares pendientes por entregar.

Según la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas ( NAUPA ), una de cada 10 personas en todo Estados Unidos ha olvidado reclamar el dinero en efectivo que le corresponde, una cifra que ronda los 3 mil millones de dólares que los estados terminan devolviendo cada año.

ALERTA DE DINERO NO RECLAMADO. Parece inconcebible, pero mientras algunos claman por un poco más de ayuda económica, otros la dejan pasar y es que las autoridades han confirmado que son millones los ciudadanos no han reclamado sus cheques de estímulo.

Dinero en todos los estados

El problema de las propiedades no reclamadas se extienda a lo largo y ancho del país, porque muchas veces las personas no saben que son beneficiarios de algún tipo de ayuda. Así, Florida se ubica en el octavo puesto de la lista, acompañado de Texas, Maryland y Massachusetts, todos con $ 2 mil millones en efectivo de personas que no han reclamado sus cheques.

Ahora, las personas se preguntarán: ¿Cómo puedo saber si tengo alguna propiedad no reclamada? “Hay varias formas de averiguar si le falta dinero, incluida la visita a uno de los eventos oficiales de divulgación de propiedad no reclamada de su estado”, explica la NAUPA, aunque la forma más rápidas es utilizando los recursos en línea.