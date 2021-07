Según el estudio, difundido por la empresa The Ascent , los hogares de menores ingresos y los hogares con padres inmigrantes e hijos con números de seguro social son los grupos que están principalmente en riesgo.

Esto se debe a que los padres de ambos tipos de hogares tienen menos probabilidades que otros grupos demográficos de presentar sus impuestos cada año. Muchos padres de hogares de bajos ingresos no declaran, al igual que muchos padres inmigrantes, lo que significa que no están obligados a presentar sus declaraciones de impuestos cada año.

Es decir que cualquier persona que pueda calificar para los pagos mensuales pero que no haya presentado impuestos en 2019 o 2020 no tendrá su información archivada con el IRS. Por lo tanto, el IRS no puede determinar si son elegibles y su hogar corre el riesgo de perderse esta ayuda.

La situación preocupa a los expertos ya que las familias de bajos ingresos no solo tienen una mayor necesidad de un impulso financiero, sino que, según los investigadores, los hogares de bajos ingresos y liderados por inmigrantes también tenían más probabilidades de haberse perdido los últimos tres pagos de estímulo.