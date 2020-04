La ola de despidos que ha envuelto a la economía estadounidense desde el ataque del coronavirus obligó a 5.2 millones de personas más a buscar beneficios de desempleo la semana pasada, informó el gobierno este jueves.

Aproximadamente 22 millones han buscado beneficios por desempleo en el último mes, fácilmente el peor tramo de pérdida de empleos en los Estados Unidos que se haya registrado.

En total, aproximadamente 12 millones de personas están recibiendo cheques de desempleo, lo que equivale aproximadamente al pico alcanzado en enero de 2010, poco después de que la Gran Recesión terminara oficialmente.

Todas las empresas consideradas no esenciales se han cerrado en casi todos los estados, ya que la economía prácticamente se ha cerrado. Se han infligido grandes pérdidas de empleo en casi todas las industrias.

Algunos economistas dicen que la tasa de desempleo podría alcanzar hasta el 20% en abril, que sería la tasa más alta desde la Gran Depresión de la década de 1930. En comparación, el desempleo nunca superó el 10% durante la Gran Recesión.

