Más de 3.8 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo por el coronavirus la semana pasada a medida que la economía de EE.UU. se hundió aún más en una crisis que se está convirtiendo en la más devastadora desde la década de 1930.

Insured unemployment was 17,992,000 for the week ending 4/18 (+2,174,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW

Initial claims were 3,839,000 for the week ending 4/25 (-603,000).

Aproximadamente 30.3 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en las seis semanas desde que el brote de coronavirus comenzó a obligar a millones de empleadores a cerrar sus puertas y recortar sus fuerzas laborales.

Son más personas que las que viven en las áreas metropolitanas de Nueva York y Chicago combinadas, y es, con mucho, la peor serie de despidos registrados. Suma a más de uno de cada seis trabajadores estadounidenses.

Con más empleadores recortando las nóminas para ahorrar dinero, los economistas han pronosticado que la tasa de desempleo para abril podría llegar al 20%. Esa sería la tasa más alta ya que alcanzó el 25% durante la Gran Depresión.

Esta semana, el gobierno estimó que la economía se contrajo a una tasa anual de 4.8% en los primeros tres meses de este año, la mayor caída trimestral desde la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, es probable que la situación empeore mucho más: se espera que la economía se contraiga en el trimestre abril-junio hasta en un 40% a una tasa anual. Ningún trimestre anterior ha sido tan débil desde que el gobierno comenzó a mantener esos registros después de la Segunda Guerra Mundial.

BREAKING: 3.8 million more people in the U.S. filed for unemployment last week.

Over 30 million have lost their jobs in the last 6 weeks (18% of the workforce) as the economy suffers its worst contraction since the Great Recession. pic.twitter.com/icBFqEm115

— AJ+ (@ajplus) April 30, 2020