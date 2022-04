¡Escándalo! El ex boxeador Mike Tyson golpeó a un joven en un avión

Pasajeros contaron que el ex monarca se mostró amable con ellos y con la persona luego agredida que se sentó detrás de él se tomó una selfie, pero el joven estaba por demás emocionado y buscaba constantemente platicar con él. Sin embargo, Tyson se cansó y le pidió que se calmara, al no hacerlo fue cuando lo golpeó en el rostro, el joven quedó con sangre y fue atendido por personal médico. El boxeador abandonó el avión momentos después. (VIDEO)

Mike Tyson golpeó joven: El día que Mike Tyson amenazó a Brad Pitt

Mike Tyson es considerado uno de los últimos grandes boxeadores de los Completos, además de uno de los más mediáticos por sus escándalos. A sus 20 años se convirtió en el campeón del mundo más joven en la categoría. De 1986 a 1990 reinó dentro de los Pesados y defendió su cetro de forma contundente y exitosa para perderlo de manera inesperada ante el desconocido James Buster Douglas, por dedicarle más tiempo a la fiesta y a las mujeres.

Según informó Agencia Reforma, Mike Tyson era un tipo celoso, sobre todo con su ex esposa Robin Givens, a quien perseguía y una vez la sorprendió con el actor Brad Pitt. “Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’. Yo era joven y la extrañaba. Estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear. Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto”.