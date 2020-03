Dieron a conocer los resultados de la prueba de coronavirus de Mike Pence

También revelaron los resultados de su esposa Karen Pence

La información se dio a conocer a través de Twitter

El vicepresidente Mike Pence y su esposa Karen Pence dieron negativo a la prueba de coronavirus.

La secretaria de prensa del vicepresidente, Katie Miller, tuiteó los resultados de las pruebas de coronavirus de Mike Pence y Karen Pence el sábado por la noche.

Mike Pence había anunciado más temprano el sábado que, por precaución, él y su esposa serían examinados para detectar el virus.

Un miembro del personal del vicepresidente Mike Pence había dado positivo por el virus.

El vicepresidente había dicho que el miembro del personal, que no tenía contacto cercano ni con el presidente ni con el vicepresidente, estaba bien.

Aún así, Mike Pence se situó a pocos metros del presidente Donald Trump en el podio durante su conferencia de prensa.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este sábado en conferencia de prensa que tanto él como su esposa, la segunda dama Karen Pence, serán sometidos a la prueba del coronavirus luego de que un empleado de su despacho diera positivo al COVID-19.

“Pese a que el doctor de la Casa Blanca indicó que no hay razón para creer que estuve expuesto y que no es necesario que me hagan la prueba, debido a mi cargo como vicepresidente y líder de la fuerza de tareas contra el coronavirus de la Casa Blanca, tanto yo como mi esposa nos someteremos a la prueba del coronavirus esta tarde”, dijo el vicepresidente a reporteros en la Casa Blanca.

La Casa Blanca anunció la noche del viernes que un empleado del despacho de Pence dio positivo a la prueba del coronavirus, lo que sería el primer caso que se registra en la Casa Blanca. La persona, según informó el mismo Pence, no tuvo contacto directo ni con el presidente Trump ni con Pence.

Un miembro del equipo de trabajo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo a la prueba del coronavirus, informó el viernes la Casa Blanca, marcando la primera infección de este tipo dentro de los peldaños superiores de la administración.

Katie Miller, vocera de Pence, no dio la identidad de empleado, ni en donde trabajaba. Pence lidera la fuerza de tarea del gobierno para luchar contra el coronavirus y su presencia junto al presidente ha sido bastante regular las últimas semanas.

Fuimos notificados esta noche que un miembro de la Oficina del Vicepresidente dio positivo al coronavirus”, dijo Miller en un comunicado. “Ni el presidente Trump ni el vicepresidente Pence tuvieron contacto cercano con el individuo”.

Miller dijo que el rastreo de contactos con los que tuvo el individuo se realizaba de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pence dijo el lunes que no le habían hecho la prueba del virus. A Trump sí se la hicieron y dijo que su prueba fue negativa.

El presidente Donald Trump dio negativo en una prueba de coronavirus para determinar si estaba infectado con el peligroso virus, anunció la Casa Blanca.