El vicepresidente Mike Pence negó que se había puesto en cuarentena voluntaria luego de que una de sus asesoras dio positivo por COVID-19 la semana pasada, reseñó The Associated Press.

Un funcionario del gobierno dijo que Pence limitará voluntariamente su exposición a otras personas, según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En repetidas veces ha dado negativo a las pruebas de COVID-19, pero está siguiendo la recomendación de las autoridades médicas.

“El vicepresidente Mike Pence seguirá las recomendaciones de la Unidad Médica de la Casa Blanca y no se encuentra en cuarentena”, dijo el portavoz Devin O’Malley el domingo. “Además, el vicepresidente ha dado negativo todos los días y planea estar mañana en la Casa Blanca”.

En un principio un funcionario dijo que Pence tenía planeado seguir trabajando desde su casa, pero posteriormente la oficina del vicepresidente aclaró que sí acudirá a la residencia presidencial.

Pence ha encabezado el equipo de la Casa Blanca para combatir al coronavirus durante más de dos meses. Entre los altos funcionarios que se encuentran en cuarentena debido a que estuvieron en contacto en la residencia presidencial con una persona que dio positivo al virus están el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas; el doctor Robert Redfield, director de los CDC, y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus iniciales en inglés), el doctor Stephen Hahn.

La secretaria de prensa de Pence, Katie Miller, dio positivo al coronavirus el viernes, convirtiéndose en el segundo caso conocido esta semana entre quienes trabajan en el complejo de la Casa Blanca.

Funcionarios de la residencia presidencial habían confirmado el jueves que un miembro del ejército que labora de ayudante de cámara del presidente Donald Trump fue diagnosticado con COVID-19 el miércoles.

Trump, quien reveló que la persona infectada era Miller, dijo que “no le preocupa” que el virus se propague dentro de la Casa Blanca. Sin embargo, las autoridades informaron que reforzarán los protocolos de seguridad dentro del complejo.

From Devin O’Malley, VP Pence Spokesperson: “Vice President Pence will continue to follow the advice of the White House Medical Unit and is not in quarantine. Additionally, Vice President Pence has tested negative every single day and plans to be at the White House tomorrow.”

— Yamiche Alcindor (@Yamiche) May 10, 2020