“Estoy agradecido por la rápida profesionalidad y atención de los destacados médicos, enfermeras y personal del Inova Heart and Vascular Institute, incluidos el Dr. Brett Atwater y el Dr. Behnam Tehrani”, decía el comunicado del exvicepresidente tras recibir el marcapasos.

Además, utilizó una grosería para referirse a McConnell, de acuerdo con varios de los asistentes que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre lo que se dijo en el evento privado. Trump se quejó de que McConnell no le agradeció adecuadamente por haber incluido a Chao en el gabinete.

Comentarios de Trump hicieron sentir ‘incómodos’ a los presentes

La oficina de McConnell no respondió de manera inmediata a una solicitud de The Associated Press para emitir algún comentario. De acuerdo con el relató de los testigos, las palabras de Trump hicieron sentir incómodos a algunos de los presentes.

El expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich no defendió a Donald Trump cuando ofreció comentarios a su salida de Palm Beach el domingo. “Estamos mucho mejor si seguimos centrándonos en los demócratas. Punto”, señaló Gingrich.