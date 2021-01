El cantante Mijares explicó los motivos de su divorcio con Lucero

También mencionó sobre sus celos al ver a la actriz con su pareja

El próximo año se cumplirán 10 años de su separación

Mijares razones divorcio. A casi una década de la separación del cantante Mijares con la actriz y cantante Lucero, el mexicano reveló algunos de las razones de las cuales causó su divorcio, en una entrevista que se le realizó por Yordi Rosado, según portal Univision.

El cantante Mijares afirmó que una de las causas por la cual se separó de la hermosa actriz, fue que la acusó de haberse vengado de él por no hacerle caso una vez cuando ella solo tenía 18 años de edad.

En la entrevista hablaron sobre la participación del mexicano en la película “Escápate conmigo”, y fue en ese momento cuando salió a relucir el nombre de Lucero en la conversación.

“A Lucerito la conozco en la película. La conocía de la tele, sabía que era ‘Chispita’. Pero en el 87, la conozco. Ella debió haber tenido 17 años o 18, no es mucho, pero en cierta edad sí cuenta mucho”, dijo Mijares.

“Porque no soy actor”

Incluso afirmó que al momento de conocer a Lucero, le encantó, pero en ese tiempo él pensaba que quizás estaba muy chica, ademas de que estaba muy ocupado viajando constantemente promocionando sus discos y dando conciertos.

Tras estar recordando aquellos momentos aseguró que él no quería interpretar la película: “Porque no soy actor. La verdad a mí nunca me gustó actuar ni sé actuar”, dijo el cantante.

Además mencionó que tras finalizar la grabación de la película, el ya no volvió a verla, sino hasta 6 años después, cuando Lucero ya tenía 24 años de edad.

“Me traía: ‘Oye, te hablo mañana’, y le hablaba y no me contestaba. Le valía. Me la hizo algunos añitos, me acuerdo”, dijo Mijares que tuvieron que pasar varios años para que aceptara salir con el. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO MIJARES SOBRE LUCERO