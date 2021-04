En una entrevista que sostenía con Isabel Lascurain, la ex Pandora, el cantante Mijares confesaba sus proyectos musicales y su vida cuando de pronto apareció Lucerito, hija de Lucero y el cantante para saludar a ‘su tía’, así llama a la amiga de su papá, pero la joven no esperaba que sería ‘regañada’.

Mijares interrumpió a la hija de Lucero

Mijares quiso aclarar que el premio que su hija mencionó no fue por un debut musical: “No fue por debut, si quieres me voy, siéntala aquí… Pero todavía no es debut, no no, lo que pasa es que no es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente”, comenta el cantante.

Isabel Lascurain todo el tiempo del lado de la hija de Lucero, le trató de explicar a Mijares que ‘la deje brillar’ y aunque no es debut la gente la apoyó porque cantó con él y la mamá: “Y ha cantado porque a mi me encanta cómo canta la nena y a su mamá también le encanta y básicamente no es que la estemos lanzando al estrellato”, aclaró el cantante mexicano.